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Наконец-то, тема груди полностью раскрыта! Солистки Serebro устроили групповой стриптиз (ФОТО)

Limon.ee
Limon.ee
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Участницы российского музыкального коллектива снялись в эротической фотосессии для мужского журнала.

Голые солистки Serebro оказались на обложке мартовского номера мужского журнала Maxim, пишет Ridus.ru.

Сексуальные певицы Ольга Серябкина, Полина Фаворская и Екатерина Кищук снялись в эротической фотосессии, для которой не только облачились в прозрачное нижнее белье, но и изрядно намокли.

В официальном Instagam группы опубликован снимок обложки нового номера журнала, восхитивший поклонников тем, что позволяет во всех подробностях рассмотреть груди и другие интимные места девушек.

В кадре красотки запечатлены выходящими из воды.

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«Каждый наш совместный эксперимент интереснее предыдущего. И в этот раз внутри журнала мы говорим о том, о чем мечтаем… весна начинается с нежности… мне кажется, это идеальное начало», — подписала фото Ольга.

Вызывающе-сексуальные образы девушек получили множество комментариев. Фолловеры похвалили соблазнительные формы певиц, об отношениях с которыми мечтают многие мужчины, в том числе и эстонские.

«Нимфы», «Вау», «Лучше обложки чем эта, я не видел», «Ну наконец-то», «Фантастика», «Шикарные», «Огонь», «Чертовски красивые», «Сочные, сексуальные, женственные», — написали фолловеры.

Некоторые подписчики все же упрекнули девушек за излишнюю откровенность и пожаловались на плохое самочувствие из-за снимка: «У меня началась тахикардиях от счастья», «Слишком секси все вы», «Очень горячо, меня аж в жар кинуло», «А кто-то обещал никогда не сниматься в эротических журналах», «Сплошная эротика», «Чуть глаза не лопнули».

«Бедные мужчины», — пожалели своих фанатов в комментариях сами солистки.

Поборники нравственности в микроблоге, в свою очередь, обвинили дам в проституции и поиске женихов: «Все как обычно, никогда ДЫРКИ не поменяются. Вечно голые», «Путаны», «Идиотки», «Сиськи показать это эксперимент?», «А че вы голые постоянно? Женихов ищите?», «Разврат», «В следующем наверно просто голые выйдут».

Ранее множество неодобрительных комментариев получила «туалетная поза» Ольги Серябкиной на размещенном ей снимке с рассуждениями о Дне святого Валентина.

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