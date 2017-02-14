Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии

Совсем скоро всей страной отметим этот любимый многими праздник. В этот день торжественно проходит церемония поднятия государственного флага, парад, поедание традиционного эстонского блюда – бутербродов с килькой, и, конечно же, вечером все соберутся у телевизоров и компьютеров, чтобы поглазеть на платья и наряды политиков, общественных и культурных деятелей страны, приглашенных на президентский прием.

За год до столетия Эстонской Республики портал Limon.ee (с искренней благодарностью сайту Naine за проделанную работу) демонстрирует своим читателям лучшие наряды за последние 18 лет. Фотографий отобрали более 150!

Женский сайт дает несколько самых важных советов тем, кто в этом году приглашен на прием президента Керсти Кальюлайд:

Не переборщите с украшениями! Эстонцы, предпочтите цветные и яркие наряды! Не надевайте обтягивающие платья! Не переборщите с аксессуарами! Металлик в одежде идет не всем!

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