Шесть законов психологии, знание которых изменит вашу жизнь

Представленные ниже шесть психологических феноменов помогут вам не только лучше понять, почему люди повторяют одни и те же глупости каждый день, но и самим стать лучше, рациональнее, пишет Cluber.com.ua.

Эффект Прэтфелла

Если вы несовершенны, люди будут любить вас больше. Когда мы хотим произвести на кого-то впечатление, то неизбежно выпячиваем наружу лучшие стороны своей личности. Оказывается, совершенно зря: исследования показывают, что демонстрация своей уязвимости и слабости, напротив, повышает уровень эмпатии к нам со стороны других людей. Чем больше у вас некритичных недостатков, тем лучше к вам будут относиться люди.

Профессор, который выступает перед аудиторией и заметно волнуется, кажется слушателям умнее того, кто выступает предельно уверенно. Стесняться и делать глупости во время первого знакомства — проверенный, хотя и неочевидный способ понравиться своему потенциальному партнеру.

Теория получила название эффекта Прэтфелла и была проверена психологом Эллиотом Аронсон, доктором философии Стэнфордского университета.

В общем, ошибаться на людях — это не только нормально, но и полезно. Во всяком случае, до тех пор, пока ваши ошибки не приносят серьезного ущерба окружающих.

Эффект Пигмалиона

Большие ожидания увеличивают производительность. Проверкой этого феномена занимался психолог Роберт Розенталь. Он проводил IQ-тесты в школах, а затем сообщал учителям заведомо ложные результаты исследований. Те дети, у которых IQ был выше, чем у остальных, якобы показывали средние результаты. А те, кто реально показал средний результат, выдавались учителям как обладатели самых лучших мозгов. Что неизменно происходило впоследствии?

Те ученики, которых учителя считали более умными, начинали лучше учиться. Происходит это потому, что ожидания учителей от этих учеников были выше, чем от остальных. Растущее давление на школьников заставляло их лучше учиться. Выводы, сделанные Розенталем, характерны не только для образования.

“Ваши ожидания создают вашу реальность”, — заключает он.

В общем, если вы хотите добиться в жизни чего-то значимого, вам придется ставить перед собой заведомо нереальные цели и переоценивать свою способность к их выполнению. И это сработает. Кроме того, ученым известно, что те лидеры, которые требуют от своих подчиненных нереальных результатов, в результате добиваются от команды куда большей отдачи, чем те, кто ставит только “реальные цели”.

Парадокс выбора

Чем больше у нас опций на выбор, тем меньше мы довольны принятым решением. Логически кажется, что чем больше перед нами вариантов выбора, тем лучше. Магазины с большим ассортиментом нравятся нам больше мелких лавочек. Когда предложений по поводу развития карьеры много, нам кажется, что мы обязательно сделаем хороший выбор.

Но психологи Марк Леппер и Шина Айенгар доказали, что это не так. Исследователи в рамках эксперимента предлагали одной группе гурманов, зашедших в супермаркет, выбрать бесплатно один из шести разных видов джемов, другим — один из 24. Результаты исследования показали, что 30% людей, которые выбирали из шести вариантов, остались довольны своим выбором. Из тех, кому пришлось выбирать одну банку подарочного джема из 24, довольными остались только 3%.

Феномен этот выявил психолог Барри Шварц. Для того, чтобы ощущение, что все идет правильно, не покидало вас, он советует искусственно ограничивать количество опций. Это, кстати, объясняет, почему пользователи техники Apple довольны ею больше, чем пользователи гаджетов другой марки. Или почему те, кто ходит за продуктами в небольшие продуктовые киоски, чувствуют себя более удовлетворенными, чем посетители огромных гипермаркетов.

Эффект свидетеля

Чем больше людей вокруг нуждающегося в помощи, тем меньше вероятности, что ему кто-то поможет. Эффект "смешения ответственности" хорошо иллюстрирует притча о добром самаритянине, и именно это объясняет множество трагических событий в нашей истории.

Если кто-то из людей на улице попал в беду и нуждается в помощи, у него куда больше шансов получить ее, если рядом проходит один человек, чем толпа. Если кто-то зовет на помощь, а рядом находится огромное количество людей, то каждый из них предпочтет игнорировать мольбы о помощи, потому что “помогут другие”. Если же мольба о помощи будет обращена к конкретному человеку на пустынной улице, то шансов на то, что на нее откликнутся, намного больше. Это, кстати, объясняет, бездушность и холодность больших мегаполисов.

Влияние этого эффекта доказали психологи Бибб Латане и Джон Дэрли. Они провели эксперимент, в ходе которого имитировали ситуацию, когда старшеклассники избивали затюканного ботаника в школьной раздевалке на глазах у других школьников. 85% тех, кто был единственным свидетелем унижения, бросались на помощь жертве и вступались за нее. А вот если за происходящим наблюдали уже двое школьников, шансы на то, что кто-то из них поможет ботанику, падали до 65%. Если свидетелей было четверо, шансы, что хоть кто-то из них вступится, падали до 31%.

В общем, если вы попали в трудную ситуацию и нуждаетесь в помощи, то обращайтесь не сразу ко всем, кто может помочь, а адресно, персонально к кому-то. Проще говоря, лучше кричать не “Помогите хоть кто-нибудь!”, а “Мужчина в сером пальто, спасите меня!”.

Эффект прожектора

Люди, голова которых постоянно забита размышлениями, не замечают очевидных вещей даже когда находятся в обществе, доказали ученые из Корнельского университета.

Если говорить проще, то совершенно плевать, как вы выглядите, если вы собираетесь в офис или в университет. Большинство людей просто не обратит внимания на ваш внешний вид. В центре внимания вы оказываетесь гораздо реже, чем думаете. А поэтому можно перестать беспокоиться о внешних атрибутах жизни. Не покупайте дорогой автомобиль или смартфон, чтобы порисоваться перед коллегами: вам может казаться иначе, но большинству из них вообще плевать, чем вы там владеете. Они заняты своими проблемами.

Эффект фокусировки

Люди переоценивают значимость вещей и явлений, о которых размышляют. “Ничто в жизни не имеет такого большого значения, как вам кажется”, говорил Дэвид Канеман.

Насколько велика разница в ежедневном настроении человека, который зарабатывает 20 тыс. евро, и человека, который зарабатывает 500 евро? Почти никакой. То есть она есть, но минимальна. Станете ли вы счастливее, если проведете остаток жизни в доме на море? Едва ли. Строго говоря, жители Калифорнии, где большее 300 солнечных дней в году, ничуть не счастливее жителей Нью-Йорка или Чикаго.

Этим эффектом, кстати, активно пользуются маркетологи. Они убеждают вас, что покупка того или иного товара сделает вас счастливее. Но вряд ли они сдержат свое обещание.

Для борьбы с этим психологическим эффектом вам придется усвоить одну простую аксиому: ничто не будет столь же важным через год или даже через неделю, как вам кажется сегодня. Относитесь к жизни и ее неурядицам легче и проще. И, да, смиритесь с тем, что люди просто не умеют прогнозировать будущее. Поэтому будет лучше, если вы перестанете вообще строить сколько-нибудь долгосрочные планы.