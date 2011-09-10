Гороскоп эрогенных зон для всех знаков Зодиака

Овен

Представители этого зодиакального созвездия отличаются пылкостью и страстностью в любви. Их эрогенные зоны чаще всего находятся в области живота, паха, бедер. Как и мужчин, так и у женщин очень возбудимы стопы ног, пишет Esotericblog.ru.

Телец

Стоит только запустить руку в волосы Тельцу – и он уже сошел с ума. От такого у них в прямом смысле захватывает дыхание. Кроме того, Тельцы очень любят поцелуи в шею.

Близнецы

Близнецы несколько холодны в постели, однако это вовсе не значит, что у них нет эрогенных зон. Близнецам нравится, когда партнер прикасается к их груди, животу, пояснице.

Рак

У мужчин и женщин под знаком зодиака Рак очень чувствительно практически всё тело. Особенное удовольствие им доставят ласки сосков, мочек ушей. У Раков крайне отзывчивы губы.

Лев

Льву безумно нравятся ласки спины. Их можно с легкостью завести как и при помощи массажа, так и при помощи едва ощутимых поглаживаний. Не менее значимая эрогенная зона у Львов – это голова и шея.

Дева

Этот знак знает толк в удовольствии. Девы с легкостью могут перечислить все свои эрогенные точки. А вот их партнерам неплохо бы знать, у Дев очень чувственные и чувствительные губы, плечи и грудь.

Весы

Весам нравится, когда прикасаются к их стопам и ногам. За расслабляющий массаж стоп они и вовсе готовы отблагодарить свою вторую половинку втройне.

Стрелец

Стрельцы не очень чувствительны с точки зрения эрогенных зон. И хоть они любят переходить сразу к делу, но одна слабость у них все же есть. И это область рта и губ.

Скорпион

Скорпионы хорошо разбираются в сексе, им нравится учиться новому вместе с партнером. Например, исследовать каждоый сантиметр тела каждого. Эрогенные зоны самого же Скорпиона находятся в области ягодиц, плеч и талии.

Козерог

Козерогам присуще любопытство в сексе. Они с радостью пойдут практически на любой эксперимент. Их «лакомые» места – это руки, плечи и уши.

Водолей

Раскрепощенные Водолеи ценят долгие прелюдии, что помогает им полностью расслабиться. Ласкать их стоит в зоне груди, внутренней части бедер и в области пупка.

Рыбы

Ключ к удовольствию Рыб можно подобрать с помощью массажа. Им по душе любые прикосновения, но они должны быть в меру крепкими.