Фото: беременная Шейк погрела живот на пляже в Калифорнии

Ирина Шейк и Брэдли Купер отметили День всех влюбленных продолжительной прогулкой по одному из пляжей Калифорнии. Влюбленные, прихватив корзинку и покрывало для пикника, расположились неподалеку от океана и в полной мере насладились чудесным солнечным днем. Ирина и Брэдли полакомились закусками, после чего улеглись на покрывале.

Для прогулки Купер выбрал черные штаны и светлую футболку. Ирина предпочла полностью облачиться в черное. Кстати, ее футболка не смогла скрыть сильно округлившийся живот российской модели, который та подставила под лучи калифорнийского солнца. Отметим, что папарацци умудрились заснять влюбленную парочку, и фотографии с идиллического отдыха Шейк и Купера можно найти в свободном доступе в Интернете.

Многочисленные поклонники Ирины, едва увидев свежие фото, немедленно рассыпались в комплиментах. Действительно, Шейк выглядит великолепно, несмотря на то, что находится на шестом (а кто-то говорит, седьмом) месяце беременности. Представители СМИ полагают, что Ирина и Брэдли станут родителями уже в начале лета.

Отметим, что пока ни модель, ни актер ни слова не сказали относительно будущего родительства. Ирина отмалчивается, но регулярно выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии. Правда, на них манекенщица, в основном, позирует исключительно по грудь, старательно пряча живот.

Напомним, информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria's Secret зимой 2016 года. Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть округлившийся живот.

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