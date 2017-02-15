«Ленинград» шокировал новым жестоким клипом со звездой «Лабутенов»

Ролик был опубликован 14 февраля на странице "Ленинграда" в YouTube.

Новое видео участники коллектива снимали сразу на нескольких локациях, в том числе и в цирке, который стал главным местом развития сюжета. В клипе, который отличился брутальностью и больше напоминает эпизод из фильма-катастрофы, снялась звезда популярного ролика к песне "Экспонат" ("На лабутенах") Юлия Топольницкая.

В Сети видео стремительно набирает просмотры, уже перешагнув отметку в 120 тысяч. Что правда, видео больше впечатляет поклонников группы, нежели новая песня. "Видеоряд интересный, песня слабая, ни о чем", - отметили в одном из комментариев.