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«Ленинград» шокировал новым жестоким клипом со звездой «Лабутенов»

Limon.ee
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Популярный российский коллектив Сергея Шнурова "Ленинград" представил новый видеоклип к песне "Кольщик", которая подобно последним клипам группы отличилась особым сюжетом, впечатляющими съемками и монтажом.

Ролик был опубликован 14 февраля на странице "Ленинграда" в YouTube.

Новое видео участники коллектива снимали сразу на нескольких локациях, в том числе и в цирке, который стал главным местом развития сюжета. В клипе, который отличился брутальностью и больше напоминает эпизод из фильма-катастрофы, снялась звезда популярного ролика к песне "Экспонат" ("На лабутенах") Юлия Топольницкая.

В Сети видео стремительно набирает просмотры, уже перешагнув отметку в 120 тысяч. Что правда, видео больше впечатляет поклонников группы, нежели новая песня. "Видеоряд интересный, песня слабая, ни о чем", - отметили в одном из комментариев.

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