Фото: экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии

Кинокартина, премьера которой состоялась 13 февраля во Дворце тенниса в Хельсинки, рассказывает о жизни гея-художника Тоуко Лааксонена. Он стал известным благодаря рисункам гомосексуально-эротической направленности.

Участие Валлина в фотосессии по мотивам фильма и его кокетливое фото стали одной из самых обсуждаемых тем показа, на который собрались порядка 2,6 тысяч гостей. Фотография создала небывалый ажиотаж вокруг картины, сообщает издание Ilta-Sanomat.

"Политик признался, что у него была возможность подумать над предложением, но он принял решение без каких-либо колебаний. "Я согласился принять участие в компании, не раздумывая", – сказал Валлин.

Отметим депутат парламента Финляндии Стефан Валлин ранее занимал посты министра окружающей среды, министра культуры, спорта и гендерного равенства, а также министра обороны. В настоящее время политик возглавляет Шведский культурный фонд.