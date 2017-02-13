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Фото: экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии

Limon.ee
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Бывший министр обороны Финляндии Стефан Валлин, занимавший и другие высокие посты в стране, принял участие в гей-фотосессии, призванной поднять престиж кинофильма "Том из Финляндии". Политик заявил, что согласился на предложение без колебаний.

Кинокартина, премьера которой состоялась 13 февраля во Дворце тенниса в Хельсинки, рассказывает о жизни гея-художника Тоуко Лааксонена. Он стал известным благодаря рисункам гомосексуально-эротической направленности.

Участие Валлина в фотосессии по мотивам фильма и его кокетливое фото стали одной из самых обсуждаемых тем показа, на который собрались порядка 2,6 тысяч гостей. Фотография создала небывалый ажиотаж вокруг картины, сообщает издание Ilta-Sanomat.

"Политик признался, что у него была возможность подумать над предложением, но он принял решение без каких-либо колебаний. "Я согласился принять участие в компании, не раздумывая", – сказал Валлин.

Отметим депутат парламента Финляндии Стефан Валлин ранее занимал посты министра окружающей среды, министра культуры, спорта и гендерного равенства, а также министра обороны. В настоящее время политик возглавляет Шведский культурный фонд. 

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