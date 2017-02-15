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Фото: Леонид Ярмольник в юбке сделал неожиданное признание

Limon.ee
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Актер Леонид Ярмольник на вечере, посвященном 80-летию Дома актера, удивил зрителей. Шоумен вышел на сцену в широкой юбке и без стеснения принялся... поправлять чулки, какие носили дамы в начале прошлого века.

Завершали образ серый пиджак, круглые очки и брутальная щетина. Как оказалось, актер изображал председателя Временного правительства Александра Керенского, который, как говорят, в феврале 1917 года бежал от большевиков, переодевшись в женское платье. По одной из версий, Керенский использовал для этой цели наряд сестры милосердия, по другой – горничной.

Восьмидесятилетие Дома актера совпало со столетней годовщиной Февральской революции, поэтому участники капустника и решили затронуть эту тему. Ярмольник в образе Керенского прочитал стихи, в которых назвал себя «первым в мире трансвеститом» и заявил, что многие артисты, предпочитающие выходить на сцену или появляться на экране в женской одежде, – лишь его последователи.

Леонид с чувством продекламировал:

Но как костюмчик ни крои,

Калягин, Табаков, Сердючка -

Лишь подражатели мои.

Да и в политике не меньше

Тех, кто приемчик мой постиг.

Гляжу на некоторых женщин

И вижу, что она – мужик.

Другие выступающие тоже нарядились кто во что горазд. Геннадий Хазанов, к примеру, выбрал ярко-красный костюм с красной же бабочкой и темной рубашкой. Даже ботинки а-ля «лабутены» были под стать ослепительному наряду.

Фото: Scanpix

Не так давно и пуэрториканский певец Рики Мартин на концерте в Москве вышел на сцену в юбке. Ни для кого не секрет, что исполнитель несколько лет назад совершил каминг-аут, то есть признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

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