Ваенга привела в восторг своим видом на пляже (фото)

Елена Ваенга вместе с супругом Романом Садырбаевым устроила себе долгожданный отпуск. Влюбленные отправились на Кубу, где наслаждаются океаном, свежими фруктами и овощами, солнцем и друг другом. Подробностями своего времяпрепровождения Ваенга регулярно делится со своими многочисленными подписчиками на страничке в социальной сети Instagram.

Однако настоящий восторг Елена вызвала у фанатов после того, как опубликовала снимок, на котором запечатлена в темном слитном купальнике, который кокетливо выглядывает из-под черного платья-туники. Подписчики популярной певицы по достоинству оценили внешний вид Ваенги, рассыпавшись в комплиментах.