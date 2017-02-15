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Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца

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Дочь президента США опубликовала снимок из Овального кабинета, передает TopNews.

Дочь 45-го президента США Дональда Трампа Иванка спровоцировала бурные дискуссии, опубликовав в соцсетях снимок, на котором она позирует за рабочим столом отца в Овальном кабинете. Рядом с ней в кадре стоят ее отец Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Серьезная дискуссия с двумя мировыми лидерами о важности женщин, имеющих место за столом", — так прокомментировала Иванка Трамп снимок.

Фото/ Scanpix

Снимок вызвал массу недовольных отзывов в соцсетях. Дело здесь в том, что в США есть негласная традиция — за столом в Овальном кабинете может сидеть только президент, поэтому многих консервативно настроенных граждан возмутил столь беспечный подход к одному из главных символов демократической власти США.

Большинство блогеров назвали поступок Иванки отвратительным, а ее саму — невменяемой. Также нашлись те, кто выразил недоумение в связи с тем, что дочь Трампа вообще принимала участие во встрече президента США с канадским премьером, ведь у Иванки нет должности в Белом доме, поэтому она не имеет законного права участвовать в переговорах с иностранными лидерами.

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