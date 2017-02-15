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Фото: эту красотку уже показывают на всех экранах Эстонии! Кто она на самом деле?

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Красивая, элегантная и харизматичная актриса Любовь Аксёнова, недавно сыгравшая Дану, принцессу вампиров, в фильме "Ночные стражи", стала отъявленной стервой. Ну, конечно, из за своей роли в новом романтическом фильмe молодого режиссера Романа Каримова, комедии «Гуляй, Вася». Фильм выходит в прокат 16 февраля, после Дня всех влюбленных. 

Герой фильма ловелас Митя, случайно сделал предложение своей возлюбленной, а её отец уже вовсю начал готовится к свадьбе. Всё бы ничего, но Митя уже женат – в родном городе в провинции его ждет жена Василиса, то есть срочно нужен развод. Но девушка Вася отпускать супруга не хочет. Эту наглую героиню и сыграла актриса Любовь Аксёнова. 

Актриса рассказывает, что  она думает о своей роли:

„Это женщина, которая не знает слова “стоп“. Она идет напролом к своей цели. Наверное, за счет этого и становится смешно, ведь ей не важно, как она добьется своей цели. А действительно любит она только эзотерику.“

Даже создатели фильма называют героиню Любови стервой. Каково это – играть такую героиню?

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„Я всегда, когда берусь за работу над персонажем, ищу в хороших персонажах плохие черты, а в плохих – хорошие. В своей героине я искала что-то хорошее, пыталась понять, что ей движет. В итоге она осознает все свои поступки. Для меня то, что она стерва, было второстепенным. Режиссер Роман Каримов подарил мне книгу «Мужчина любит стерв» и заставлял ее читать.

Кому-то режиссер Роман Каримов говорил, делай все, что хочешь. Кого-то просил говорить только по тексту. У меня была задача – грубить Роману. Мы постоянно с ним находились в конфликте.“

Фильм "Гуляй, Вася", как и другие фильмы Романа Каримова, наполнен сарказмом и иронией. Умение тонко подметить особенности и недостатки современной молодежи и при этом никого не оскорбить – один из главных приемов Романа Каримова. Также украшают фильм традиционные остроумные диалоги героев, а "вишенка на торте" – обворожительная актриса Любовь Аксенова, сыгравшая очень смешную особу.

Комедия Романа Каримова «Гуляй, Вася!» – в кинотеатрах Эстонии уже с 16 февраля.

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