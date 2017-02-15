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Уникальная история! Молодой мужчина предложил своей 89-летней подруге жить вместе

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Наверное, в мире есть немного 30-летних мужчин, лучшими подругами которых являются 89-летние старушки. Но в этом вся суть дружбы Криса Сальваторе и Нормы Крук, передает Marketium.

Крис – начинающий голливудский актер. Впервые он увидел Норму, когда 4 года назад переехал в свою новую квартиру в Лос-Анджелесе. Норма жила в соседнем доме и часто махала ему рукой из окна. Однажды Крис решил познакомиться с милой старушкой и пришел к ней в гости. Норма предложила ему шампанского, и разговор завязался сам собой.

Парень и старушка сразу же почувствовали особую связь: Норма называет Криса внуком, которого у нее никогда не было, а Крис не перестает удивляться современным взглядам на жизнь своей подруги, ее жизнерадостности и сильному характеру.

Странная дружба этих двоих продолжалась несколько лет, пока однажды Норму не забрали в больницу. После того как врачи сообщили женщине, что жить ей осталось совсем недолго, Крис решил проводить с Нормой как можно больше времени. Норма больше не могла жить одна, так как ей требовалась круглосуточная опека. Недолго думая, Крис предложил соседке переехать к нему. «У меня не было другого выхода, — объясняет парень. – Страховка Нормы не покрывала круглосуточной сиделки, так что ее могли направить в хоспис или дом престарелых».

Когда Крис предложил Норме переехать к нему, она безумно обрадовалась. Сейчас Норма живет у Криса вместе со своим любимым котом. Друзья часто фотографируются вместе, пьют шампанское и едят деликатесы, которые готовит Сальваторе. Сам Крис говорит, что их встреча с Нормой — это судьба: «Это придает значимости моей жизни, просто помогать ей и быть рядом». Эта трогательная дружба доказывает, что возраст не имеет абсолютно никакого значения. А так называемая пропасть между поколениями – просто стереотипы. «На первый взгляд может показаться, что у вас не может быть ничего общего с кем-то, кому 89 лет. Но возраст не имеет никакого значения. Он не может стать преградой для истинной дружбы», — уверяет Крис.

Что ж, пожилой женщине несказанно повезло найти в молодом парне заботливого «внучка», а поступок Криса действительно заслуживает уважения.

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