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Кристина Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов

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Российская певица Кристина Орбакайте не собирается отменять концерты на Украине из-за угроз местных радикалов, сообщают Dni.ru. Одесская организация «Совет общественной безопасности» обратилась в СБУ, сообщив, что не намерена допускать выступления российской певицы в своем городе.

«Я ничего об этом не слышала, но вообще у радикалов периодически бывают подобные настроения. Все запланированные концерты состоятся», – объяснила PR-директор певицы Дарья.

В данный момент у артистки назначены выступления в Харькове (5 марта), Киеве (6 марта), Днепре (7 марта) и Одессе (8 марта). Активисты одесской организации «Совет общественной безопасности» выступили против этого и подготовили обращение в Службу безопасности Украины (СБУ).

«Кристина Орбакайте решила устроить гастроли, – написал один из представителей общественной организации в Facebook. – Ждем реакцию СБУ. Наша реакция понятна и известна. После Крыма гастролировать в Одессе и Украине опасно».

Напомним, Министерство культуры Украины опубликовало список из 83 российских и мировых деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию страны. В «черный список» вошли певцы Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Наталья Королева и многие другие.

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