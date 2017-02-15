Так дешевле! Александр Шепс сэкономил на подарке для эстонской ведьмы Мэрилин Керро

Бывшие участники самого мистического телепроекта «Битва экстрасенсов» Александр Шепс и Мэрилин Керро оказались героями нового ролика оператора телеканала ТНТ Дениса Куренкова, больше известного как Денчик. Как и многие другие мужчины в этот день, победитель четырнадцатого сезона вручил любимой девушке цветок, передает Starhit.

Когда Денчик спросил, почему Александр преподнес эстонской ведьме лишь одну розу, медиум с улыбкой отметил: «Так дешевле». Чтобы оправдать свой поступок, Шепс рассказал, что накануне вручил Керро цветок, который не будет вянуть пять лет. Никаких подробностей об этом подарке пара больше не сообщила.

На своей странице в социальной сети Александр разместил снимок вместе с Мэрилин, под которым оставил трогательную подпись. «У любви нет правил…» - отметил экс-участник «Битвы экстрасенсов».