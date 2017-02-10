День будет интересным! Скорее читайте гороскоп на 15 февраля

Овен

Овны могут найти ответы на многие вопросы, беспокоившие их в последнее время. Некоторые перемены в собственном поведении, отказ от ставших вредными привычек будут очень полезны. Найти общий язык с близким человеком удастся тем, кто способен оценить свои поступки трезво и беспристрастно, признать свои ошибки и не повторять их.

События этого дня помогут вам в полной мере использовать свой творческий потенциал, реализовать многие старые замыслы. Ставьте перед собой высокие цели – есть шанс достичь их быстро и без серьезных усилий. Жизненный потенциал высок, однако не исключены перепады настроения, временами возможно ощущение печали, беспричинной грусти.

Телец

Романтические отношения находятся под влиянием негативных тенденций, поэтому стоит быть внимательнее к любимому человеку, по мере сил избегать ссор, не давать поводов для упреков и претензий. Новые знакомства вполне вероятны и наверняка окажутся удачными; вам доставит массу удовольствия посещение светских мероприятий, общение с разными людьми. Активный отдых на свежем воздухе и увлекательные поездки помогут забыть о проблемах недавнего прошлого.

В любых, даже сложных и новых для вас делах, вы легко добьетесь отличных результатов. Творческий подход к рутинным проблемам поможет избежать скуки и сделает день запоминающимся не только для вас, но и для ваших близких.

Близнецы

Старайтесь придерживаться заранее составленного плана, не позволяйте мелким неприятностям и недоразумениям сбить себя с толку. Сейчас вы многое можете себе позволить, а интуиция и логика вас не подведут. Возможны значительные перемены в личной жизни, пересмотр приоритетов; отношения, которые отчасти утратили для вас свою значимость, будут направлены в новое русло.

Благоприятная финансовая ситуация позволяет делать покупки, однако значительных расходов, связанных с развлечениями, лучше избежать. Найдите время для профилактических и оздоровительных процедур: жизненный тонус снижен, ваш организм нуждается в поддержке.

Рак

Возможны проблемы в отношениях с близкими людьми, обстановка в семье будет напряженной, дискомфортной. Любой пустяк может стать поводом для серьезной ссоры с любимым человеком, и даже свойственной вам тактичности будет недостаточно для того, чтобы сохранить мир. Постарайтесь отложить выяснения отношений, не позволяйте старым обидам влиять на ваши высказывания и поступки. Конструктивный диалог маловероятен, но есть шанс обойтись без скандалов и взаимных обвинений.

В остальных сферах жизни сильны позитивные тенденции. Вам пойдут на пользу общение с друзьями, чтение, просмотр познавательных телепередач. Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей, займитесь спортом, но избегайте перегрузок.

Лев

Львы поглощены собственными делами и интересами, а потому не склонны уделять внимание близким людям, что не лучшим образом сказывается на отношениях с ними. Действуя решительно, вы рискуете лишь усугубить ситуацию, поскольку в данный момент находитесь под влиянием эмоций и слишком большое значение придаете надуманным проблемам. Кроме того, это не лучший день для того, чтобы признаваться в своих чувствах или вести с любимым человеком разговоры об общем будущем.

В общении с новыми знакомыми вы сможете показать лучшие стороны своего характера, благодаря чему откроются весьма заманчивые новые возможности. Этот день подходит для демонстрации своих творческих достижений – недостатка в восторженных поклонниках не будет.

Дева

День будет интересным и приятным. Он хорошо подходит для общения с друзьями и членами семьи, а также для романтического свидания. Появляется возможность завоевать расположение интересного вам человека, устранить преграды, мешавшие сближению. Зарождающаяся симпатия развивается стремительно и наверняка не останется безответной. В отношениях стабильных пар открываются новые грани, что способствует улучшению взаимопонимания.

Возможен значительный прогресс во многих важных делах, решатся сами собой долгое время беспокоившие вас проблемы. Новый взгляд на некоторые события позволит сделать выводы, которые значительно облегчат вашу жизнь.

Весы

День будет приятным и интересным, полным разнообразных событий. Вас ожидают приятные сюрпризы и подарки, знаки внимания и неожиданные встречи. Легко находя общий язык с новыми знакомыми, вы стремительно расширяете свой круг общения, появляется возможность сблизиться с весьма интересными особами. Не может не радовать гармония в романтических отношениях. Родственники готовы поддержать любую вашу идею и забыть о прежних обидах.

Посещение светских мероприятий обещает быть делом не только приятным, но и полезным. Появляется возможность сделать удачные покупки или выгодно вложить деньги. Реализация идей, которые посетят вас в этот день, будет способствовать улучшению финансового положения.

Скорпион

Позитивные тенденции сильны и оказывают влияние на все сферы жизни. Этот день будет очень интересным и приятным, вам не придется жалеть о совершенных поступках и сказанных словах. Предпринятые вами решительные действия окажутся весьма полезными и приведут к ожидаемым результатам. Можно заниматься как решением собственных проблем, так и оказанием помощи тем, кто в этом нуждается.

Общение с близкими людьми будет приносить радость, а встреча с любимым человеком станет неисчерпаемым источником оптимизма, уверенность в себе и жизненной энергии. Полезно также вспомнить о занятиях, которые раньше вызывали у вас интерес, уделить время своему хобби.

Стрелец

Проявляйте благоразумие в беседах с малознакомыми людьми: велик соблазн доверить свои тайны особам, совершенно этого не заслуживающим. Советам, даже полученным от близких, нельзя следовать слепо – прислушивайтесь к собственной интуиции, ее подсказки будут для вас весьма полезны. Ошибкой будет также придерживаться ранее составленного графика, правильнее проявить гибкость, приспособиться к обстоятельствам.

В романтических отношениях воцарится гармония, если вы откажетесь от своих заблуждений и будете более лояльны к слабостям любимого человека. Этот день обещает дамам-Стрельцам любовные признания, а мужчинам – захватывающие увлечения.

Козерог

Козерогов ожидает немало важных дел, в том числе – связанных с разъездами и активным участием в общественных и светских мероприятиях. Сохраняйте верность ранее принятым решениям, не изменяйте своим принципам, сколь бы сильным ни было давление со стороны. В финансовых делах чрезвычайно важна осторожность, вероятность неоправданных расходов и затрат очень велика.

Будьте разборчивы в общении; нежелательны контакты с малознакомыми людьми, а также особами, которые вам не близки духовно. Замечания близких могут казаться обидными, но не стоит принимать в штыки любую критику – наверняка и из нее можно извлечь нечто полезное для себя.

Водолей

Интересные возможности открываются перед Водолеями, энергетический и творческий потенциал которых очень высок. Вероятно появление новых целей, а также оригинальных идей, которые будут воплощены в жизнь благодаря своевременному вмешательству влиятельных людей. Вы не склонны ограничиваться полумерами, что может привести к настоящей революции в личной жизни, однако поводов для сожалений у вас не будет.

Общение с членами семьи будет не только приятным, но и полезным: вы получите важную информацию, которую сможете использовать в своих интересах. Возможны встречи с давними знакомыми; не верьте обещаниям тех, кто уже обманул вас однажды.

Рыбы

День приятный, хотя и не богатый событиями. Он подходит для творческой деятельности и научных занятий, а также ни к чему не обязывающему общению с приятными вам людьми. Вы можете позволить себе ряд крупных покупок, да и экономить на развлечениях нет причины. Будет весьма приятным активный отдых, познавательные экскурсии позволят расширить круг общения.

Полна тепла и гармонии атмосфера в семье. Сейчас у вас есть возможность сделать многое для своих близких, окружить их вниманием и заботой. Постарайтесь не обижаться на критические высказывания любимого человека и не ищите скрытого смысла в его невинных замечаниях.