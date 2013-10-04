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Вот почему пьяным мужчинам нравятся абсолютно все женщины!

Limon.ee
Limon.ee
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«Некрасивых женщин не бывает, бывает мало водки!» — уверен, с этим тезисом ты сталкивался неоднократно и даже порой задумывался, почему так. Понятное дело, что это связано с алкогольным опьянением, но как работает? А давай попробуем разобраться, вдруг полученная информация поможет тебе в следующий раз, скажем, повременить с выбором?

Давай для начала зайдем со стороны науки и узнаем, что делает с тобой алкоголь, которого ты уже изрядно принял на грудь. Достаточно 1-2 промилле, чтобы нарушилось хрупкое равновесие между процессами торможения и возбуждения, которые полчаса назад регулировал твой трезвый мозг. В общем, твои тормоза больше не тормоза и «море становится совсем по колено», пишет Ofigenno.com.

Вот ты уже превратился в балагура и, вне всяких сомнений, любителя женщин. Информация, поступающая в тебя из окружающего мира, начинает как бы смазываться, острота восприятия снижается (именно поэтому водить автомобиль нетрезвым гражданам запрещено), чувство опасности исчезает и ты готов к разнообразным подвигам, в том числе и сексуальным.

И тут на сцену с оркестром выходят британские ученые, у которых уже есть готовое исследование! Оказывается, под воздействием алкоголя ты ко всему вышеперечисленному теряешь способность отличать симметричные (а значит более привлекательные) лица от несимметричных! Вот тебе, как говорится, и на!

Итак, чувство опасности подавлено, различать красоту лиц ты перестал, информация смазывается, ты смел и решителен, а потому, завидев соблазнительные очертания миниюбки, немедленно отправляешься признаваться в любви и предлагать руку и сердце первой попавшейся даме! Умные, но не очень симметричные девочки, будь уверен, с удовольствием запишут твое признание на телефон. И всё остальное тоже!

Ну как, узнал себя? Или подобных случаев в твоей жизни еще не бывало? Прими во внимание тот факт, что алкоголь не только вреден, но и запросто меняет реальную картину мира. Помни — нетрезвые люди часто совершают преступления, порой тяжелые, так что будь аккуратен и не порти никому жизнь. Ах да, еще одно: симметричные девушки зачастую пьяных не очень...

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