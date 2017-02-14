Социал-демократическая партия Эстонии проводит розыгрыш в честь Дня святого Валентина. Это лучшее, что я сегодня видел!

14. Февраль 2017 17:07
Социал-демократическая партия Эстонии сегодня поздравляет всех своих друзей с Днем святого Валентина. По случаю этого праздника эта политическая сила даже приготовила самый оригинальный подарок – ужин с председателем комиссии по окружающей среде Райнером Вакра.
Условия розыгрыша читайте ниже:
«По случаю Дня святого Валентина приглашаем принять участие в розыгрыше! Победители отправятся на ужин с Райнером Вакра, также разыгрываются дневные билеты в Myfitness. Имена счастливчиков определятся в пятницу!» - написано в русской группе Социал-демократической партии Эстонии.
Поиграть можно в Facebook.
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