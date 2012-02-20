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Николай Расторгуев: я решил держаться до конца

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Певец хочет все это просто пережить. И уходить на покой не собирается.

Бессменный солист группы "Любэ" Николай Расторгуев 21 февраля отметит 60-летие. И официально станет пенсионером. Но это простая формальность – певец считает, что только начинает по-настоящему жить. "Моя мама – ей 87 лет – говорит, что старость наступает после 80 лет, после 60 же идет самая настоящая жизнь, а до того – только подготовка к ней, – уверил корреспондента Dni.Ru Расторгуев. – А такого понятия, как "пенсия" в нашей профессии не существует, я решил держаться до конца. Что же касается предстоящего юбилея, то его празднуют мои друзья и родные, а мне самому просто хочется все это пережить и приступить к привычной для себя гастрольной деятельности".

С середины 90-х, как уверяет Расторгуев, его коллектив выступает только вживую, хотя до этого чаще звучала плюсовая фонограмма. "Я начал выходить на сцену в 78-м, успел поработать в ВИА "Лейся, песня", "Рондо", "Здравствуй, песня", тогда понятия фонограммы не существовало, – признался артист. – А потом, когда начали выступать с "Любэ", то на гастролях вместо аппаратуры нам подсовывали какие-то дрова, вот и приходилось ставить запись. При такой работе гитарист был нам не нужен, но я все равно настоял, чтобы его взяли (им стал Сергей Перегударед.), поскольку знал, что он понадобится нам рано или поздно. Когда "Любэ" только начиналась как группа, многие нас считали бандюками, хотя ничего подобного в реальности и близко не было – все являлись профессиональными музыкантами".

Через два года – 14 января 2019-го группе Расторгуева исполнится 30 лет. "Страшный возраст, – улыбается музыкант, – столько редкая группа живет. Мне хочется в этот день выйти на сцену и спеть "Батьку Махно" – песню, с которой и началась наша история". 

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