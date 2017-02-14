В День всех влюбленных Наташа Королева и Тарзан опубликовали горячее видео

Сегодня, 14 февраля, весь мир отмечает День святого Валентина. В честь праздника пары обмениваются подарками, делают друг другу сюрпризы, а те, кто пока одинок, имеют шанс заявить о своих чувствах, прислав предмету страсти любовную записку – валентинку.

Знаменитости не остались в стороне от этого праздника. Пока одни поздравляют поклонников и коллег с Днем святого Валентина, другие прибегают к более активным и запоминающимся действиям. К примеру, выделились Наташа Королева и Сергей Глушко. Супруги записали на видео свой зажигательный танец, который исполнили в сумерках на берегу океана.

«Вот такой у нас Святой Валентин случился! С профессиональным нас праздником! Влюбленные!» – подписала ролик Наташа Королева. На записи Сергей Глушко в одних трусах пританцовывает под звуки песни нетленного хита Энрике Иглесиаса. Ему составила компанию Наташа Королева, на контрасте одетая в черные леггинсы и черную же тунику.