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Больная раком певица Лама Сафонова госпитализирована в тяжелом состоянии

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Российская певица Лама Сафонова, борющаяся с запущенным раком, попала в больницу в тяжелом состоянии. У артистки из-за побочных эффектов от химиотерапии нарушены все двигательные функции организма и отказал речевой аппарат.

В данный момент Instagram Ламы ведет ее представитель, потому что сама она борется за жизнь. Несколькими днями ранее Сафонова сообщила, что ей резко стало хуже, и прекратила оставлять сообщения в микроблоге. Ослабленная химиотерапией исполнительница находится в клинике под присмотром врачей.

Об экстренной госпитализации артистки рассказал 14 февраля ее помощник. "Сегодня (шестой день первого курса химиотерапии) певица и композитор Лама Сафонова, которая борется за свою жизнь и противостоит обширному раку, была утром срочно госпитализирована из дома в федеральную клинику ввиду усугубившихся сильнейших побочных эффектов от химиотерапии: нарушение всех двигательных функций организма, речи, интенсивное ухудшение общего состояния, обезвоживание организма", – гласит сообщение в микроблоге певицы.

Врачи принимают экстренные меры, чтобы облегчить ее состояние. "Но ввиду непереносимости большого спектра лекарств – большие сложности в оказании помощи. Применяются простейшие вспомогательные капельницы, поддерживающие водный баланс, пробуют один из нейропротекторов, чтобы устранить дисфункцию организма и восстановить (активизировать) нейрочувствительность. Лама находится в сознании", – попытался успокоить почитателей артистки ее представитель.

Напомним, о своей беде LAMA рассказала в Instagram за несколько дней до Нового 2017 года. Она сообщила, что у нее запущенный рак. По тону письма видно, что исполнительница пребывала в страхе и отчаянии. Она уже перенесла операцию, после которой несколько дней терпела "нечеловеческую боль". Однако даже после тяжелых испытаний она не теряет присутствия духа.

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