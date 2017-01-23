19 женских заморочек, которые никогда не понять ни одному мужчине!

Например, мужчина никогда не поймет, что творится в голове женщины с ПМС или у беременной: ее настроение может меняться более миллиона раз в день. И я сейчас не преувеличиваю, пишет Ofigenno.com.
Редакция Limon.ee публикует 19 вещей, которые делает каждая вторая девушка, но почему-то стесняется в этом признаться. К слову, в этих делах нет ничего постыдного, но почему-то о них не принято говорить открыто.
1. Делают депиляцию всего тела...
2. Почти никогда не моют кисти для макияжа.
3. Поют в душе. В итоге душ занят по два часа.
4. Выдавливают прыщи в общественных местах.
5. Брезгуют садиться на унитаз даже дома у своего парня.
6. Делают грязные дела на людях, предполагая, что никто этого не видит (ковыряются в носу, но, кстати, мужчины тоже так делают - прим.ред.).
7. Достают крошки от еды из бюстгальтера.
8. Постоянно снимают с губ корочку.
9. Если прокладки и тампоны закончились, быстро находят им альтернативу (делая что-то похожее на тампон из туалетной бумаги).
10. Обнюхивают одежду, чтобы определить, можно ли ее еще надевать.
11. Носят один и тот же бюстгальтер, хотя их комод ломится от огромного количества белья.
12. В общественном туалете кладут сумочку на пол.
13. Пытаясь сделать свои ресницы еще длиннее, в итоге остаются вообще без ресниц.
14. Прячут деньги в самых укромных местах (например, в бюстгальтере).
15. Выщипывают брови, чтобы потом их нарисовать. Где вообще логика?
16. Втихаря делают всевозможные дурацкие селфи.
17. Женщины — те еще сыщики и проныры! Не упустят возможности подглядеть за кем-то.
18. В день съедают тонны сладкого.
19. Коварные стринги подводят в самый неподходящий момент. Если ты девушка, думаю, ты всё поняла сама...
Ну что? У тебя совпало? И на сколько процентов ты девушка (если девушка)? На самом деле весь этот список нельзя воспринимать слишком серьезно. Мы постарались обобщить, но ведь каждая дама уникальна.