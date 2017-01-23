19 женских заморочек, которые никогда не понять ни одному мужчине!

Например, мужчина никогда не поймет, что творится в голове женщины с ПМС или у беременной: ее настроение может меняться более миллиона раз в день. И я сейчас не преувеличиваю, пишет Ofigenno.com.

Редакция Limon.ee публикует 19 вещей, которые делает каждая вторая девушка, но почему-то стесняется в этом признаться. К слову, в этих делах нет ничего постыдного, но почему-то о них не принято говорить открыто.

1. Делают депиляцию всего тела...

2. Почти никогда не моют кисти для макияжа.

3. Поют в душе. В итоге душ занят по два часа.

4. Выдавливают прыщи в общественных местах.

5. Брезгуют садиться на унитаз даже дома у своего парня.

6. Делают грязные дела на людях, предполагая, что никто этого не видит (ковыряются в носу, но, кстати, мужчины тоже так делают - прим.ред.).

7. Достают крошки от еды из бюстгальтера.

8. Постоянно снимают с губ корочку.

9. Если прокладки и тампоны закончились, быстро находят им альтернативу (делая что-то похожее на тампон из туалетной бумаги).

10. Обнюхивают одежду, чтобы определить, можно ли ее еще надевать.

11. Носят один и тот же бюстгальтер, хотя их комод ломится от огромного количества белья.

12. В общественном туалете кладут сумочку на пол.

13. Пытаясь сделать свои ресницы еще длиннее, в итоге остаются вообще без ресниц.

14. Прячут деньги в самых укромных местах (например, в бюстгальтере).

15. Выщипывают брови, чтобы потом их нарисовать. Где вообще логика?

16. Втихаря делают всевозможные дурацкие селфи.

17. Женщины — те еще сыщики и проныры! Не упустят возможности подглядеть за кем-то.

18. В день съедают тонны сладкого.

19. Коварные стринги подводят в самый неподходящий момент. Если ты девушка, думаю, ты всё поняла сама...

Ну что? У тебя совпало? И на сколько процентов ты девушка (если девушка)? На самом деле весь этот список нельзя воспринимать слишком серьезно. Мы постарались обобщить, но ведь каждая дама уникальна.