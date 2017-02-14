Смотрите достойный клип от Вайдо Нейгауса: соблазнительная брюнетка трясет ягодицами, это действо завораживает

Кажется, Вайдо приготовил отличный подарок для всех на День Святого Валентина. Это видео лучше любой валентинки.
Кадр из видео
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Переехавший в Финляндию звездный метросексуал Вайдо Нейгаус о своем творчестве не забывает, поэтому на днях вышел его новый клип на песню «Linade Vahel».
Кажется, Вайдо приготовил отличный подарок для всех на День Святого Валентина. Это видео лучше любой валентинки.
Кадр из видео
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Какая песня вам нравится?
19, 20 и 22 мая