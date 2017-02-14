Дочь Миллы Йовович разрыдалась из-за смерти отца

В прокат выходит последняя часть франшизы "Обитель зла". В этой картине исполнительница главной роли Милла Йовович снова борется с зомби и прочей нечистью. Но особенность нынешней ленты в том, что в съемках участвовала старшая дочь актрисы – девятилетняя Эвер Габо Андерсон.

"Когда Эвер было пять лет, она заявила мне, что хочет стать актрисой, и я подумала: "О, боже!", – рассказала Йовович изданию Dni. – Я ответила, что актриса должна много знать, много читать. И дочь так упорно взялась за книги, что за несколько месяцев освоила двухлетний курс. Тогда я сказала ей, что для того, чтобы стать актрисой, надо брать актерские классы, и дочь стала туда ходить, никогда не пропуская. А участие в "Обители зла" стало ее актерским дебютом. Я решила: раз уж фильм снимает мой муж, то почему не взять туда и дочь".

Фото: Scanpix

"Как актриса Эвер проявила себя мощно, – продолжает Милла. – Она очень естественно смотрелась в кадре. Меня потрясла сцена, в которой Эвер надо было плакать в кадре, узнав о смерти отца. Стоило режиссеру дать команду и заработать камере, как Эвер просто разрыдалась, глаза были полны слез. Причем вне съемочной площадки это повторить не удалось. Я диву далась, ведь когда сама начинала сниматься в кино, то долго, что называется, не могла схватить характер героя, воплотить задумку режиссера".

"Надеюсь, это не просто детское увлечение, которое скоро пройдет, – говорит актриса. – Но мне страшно за будущее дочери. Я знаю, как непросто быть актрисой – тебя ждет много отказов, постоянно внимание со стороны прессы и людей, неприятные вещи, которые ты будешь слышать на протяжении всей жизни. Но я помогу Эвер, если она решит, что актерство – это ее предназначение, призвание, страсть".

Фото: Scanpix

В момент съемок фильма Милла кормила младшую дочь Дашиэл Иден Йовович-Андерсон. "Дочка лежала в трейлере, а я прибегала к ней в перерывах, – вспоминает Милла. – Все вокруг взрывается, повсюду висят мертвые тела, я в искусственной крови, грязи – похоже на конец света. Подхожу к дочери, которая лежит на розовом одеяльце, и слышу голос зомби рядом: "Ой, какая она хорошенькая!"