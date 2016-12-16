Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео!

Представляете, вы садитесь утром в поезд, а там премьер-министр, да еще вас шоколадками угощает! Вот такое доброе утро!

«Прекрасного Дня друзей! Начал сегодняшнее утро с поездки на поезде, пожелав остальным пассажирам хорошего праздника и угостив их маленькими шоколадными медальками», – рассказал о своей утренней поездке Ратас на своей страничке в Facebook.

«Надеюсь, что вас также ждут сегодня позитивные эмоции и вы сможете провести время со своими близкими», – заключил Юри Ратас.

И вам того же, уважаемый премьер-министр!