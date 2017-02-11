67-летний Иво Линна, который может представить Эстонию на «Евровидении-2017», раскрыл два своих секрета

Журналисты портала Elu24 выяснили у артиста его дальнейшие планы в связи с такой популярностью в Instagram.

«Это всё весело и здорово, - сказал Линна. – Я рад, что мне такую вещь сделали, но у меня на самом деле вообще нет смартфона».

Как оказалось, страничку артиста в Instagram ведет музыкант группы Supernova – Райнер.

«Мне до сих пор не было необходимости заходить в Facebook и Twitter, поэтому я вообще не в курсе», - добавил артист и напомнил, что живет на острове Муху, где смартфоны его не интересуют.