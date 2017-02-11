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67-летний Иво Линна, который может представить Эстонию на «Евровидении-2017», раскрыл два своих секрета

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Сражающийся за единственное место на «Евровидении-2017» 67-летний артист Иво Линна создал во время первого полуфинала Eesti Laul аккаунт в Instagram, который на данный момент уже собрал 21 тысячу подписчиков.

Журналисты портала Elu24 выяснили у артиста его дальнейшие планы в связи с такой популярностью в Instagram.

«Это всё весело и здорово, - сказал Линна. – Я рад, что мне такую вещь сделали, но у меня на самом деле вообще нет смартфона».

Как оказалось, страничку артиста в Instagram ведет музыкант группы Supernova – Райнер.

«Мне до сих пор не было необходимости заходить в Facebook и Twitter, поэтому я вообще не в курсе», - добавил артист и напомнил, что живет на острове Муху, где смартфоны его не интересуют.

/ Facebook/Instagaram

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Участник Eesti Laul 67-летний артист Иво Линна прямо во время отбора на финал конкурса решил создать страницу в популярной социальной сети Instagram, передает Elu24. Эстонцы сделали первый выбор: на «Евровидении» хотят видеть 67-летнего Иво Линна или 22-летнюю Элину Борн

Эстонцы сделали первый выбор: на «Евровидении» хотят видеть 67-летнего Иво Линна или 22-летнюю Элину Борн 1

Сегодня на канале ETV прошла трансляция первого полуфинала отборочного тура «Евровидения» от Эстонии – Eesti Laul. Артисты и ведущие вечера порадовали зрителей фантастической программой. Второй полуфинал пройдет уже в следующую субботу, 18 февраля, а финал, в котором выберут того, кто представит Эстонию на «Евровидении», состоится 4 марта в Saku Suurhall.
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