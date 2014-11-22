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Десять вариантов секса, которые необходимо попробовать, прежде чем вы умрете

Limon.ee
Limon.ee
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Когда-нибудь вы умрете. Но, прежде, чем это произойдет, насладитесь сексом как следует. Limon.ee предлагает десять вариантов секса, которые стоит попробовать хотя бы раз за свою жизнь, а некоторые из них практиковать на постоянной основе.

1. Секс на одну ночь

Секс на одну ночь – это волнующе, опасно и эротично. Это, тем не менее, не означает, что нужно отправляться в постель с парнем с лицом серийного маньяка, но однозначно стоит попробовать, пишет Soulpost.ru.

2. Секс втроем

Секс втроем — стандартная фантазия похотливых мужчин. Чем вы хуже них? Найдите желающих и сделайте решительный шаг. Не бойтесь и запланируйте встречу с двумя парнями, с которыми хотите поэкспериментировать.

3. Пьяный секс

Вы пьяны, он пьян, может быть, никто и не собирается кончать. Не в этом дело. Вместо сдерживающего секса, вы получите ураган эмоций в виде грязной, агрессивной, животной оргии. Пробудите в себе пещерного человека.

4. Секс в воде

Но не делайте этого в бассейне, джакузи или в океане, там много микробов, странствующих медуз и отсутствие смазки. Займитесь сексом в душе хотя бы один раз.

5. Секс в общественном месте

Сделайте это в парадном, на лестничном пролете, в туалете на дискотеке, в тамбуре поезда – благо, мест для секса этого типа в избытке. Вы испытаете уйму смешанных эмоций и получите высокую дозу адреналина.

6. Тантрический секс

Если вы в отношениях, можете усилить близость, практикуя искусство Тантры. Сосредоточьтесь на своем дыхании и дыхании вашего партнера и поддерживайте визуальный контакт.

7. Ролевые игры

Ролевые игры подойдут не всем, но их наверняка стоит попробовать. Если вы любитель определенного фильма, можете одеться в соответствии с ним и разыграть сцену из него.

8. Анальный секс

Существуют масса интересных вещей, которые могут происходить с вашей попкой, и мы не имеем в виду процесс «отложения личинки». Попросите вашего партнера заняться с вами анальным сексом и ощутите всю его прелесть.

9. Стимуляция простаты

Что хорошо для вас, хорошо и для вашего партнера. Если вы правильно стимулируете простату, вы будете богиней среди женщин. Несколько советов: обстригите себе ногти и используйте лубрикант.

10. Длительный секс

Вы. Он. Гостиница или ваша квартира. Телефоны на беззвучном режиме. Вода и еда на месте. Одежда не допустима. Следующие 24 часа секс-марафона только ваши.

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