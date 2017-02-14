Мы уже знаем, где сегодня отметить День Святого Валентина! Говорят, что там будет жарко и уютно!

И совершенно неважно, в кого или во что вы влюблены: в свою вторую половинку, в жизнь или поэмы! Здесь каждый найдет возможность провести время со своей любовью! Воздушные сердечки, живая музыка, романтичная атмосфера и любовь по правилам и без - прилагаются! На один вечер ресторан превратится в самое романтичное место в самом сердце Старого города! Для того, чтобы этот вечер в День Святого Валентина запомнился надолго, для вас будет работать фотограф, который поможет сделать фотографии с любимым человеком в праздничной фотозоне. Ко Дню всех влюбленных шеф-повар подготовил невероятно романтичное предложение для всех гостей! Будет изысканно и вкусно! В Santa Fe только самые искренние чувства! Дорогие гости, вас ждут 14 февраля в 18:00. До встречи по адресу в Таллинне: Сауна, 10 - третий этаж!

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Резервация столов и дополнительная информация по телефону: +372 55693395.