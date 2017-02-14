Playboy вернет на страницы снимки полностью обнаженных девушек

С марта 2016 года журнал перестал публиковать фотографии полностью обнаженных моделей.

"Я первый готов признать, что способ, которым журнал изображал наготу, устарел, но было ошибкой полностью убрать ее. Нагота не проблема и никогда ею не была. Сегодня мы возвращаем свою индивидуальность, — написал в Twitter креативный директор издания и сын основателя Playboy Купер Хефнер.

Кроме того, официальный микроблог издания опубликовал обложку следующего номера с хэштегом NakedIsNormal ("Быть обнаженным - нормально").

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.