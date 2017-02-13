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Актер Хью Джекман снова борется с раком (фото)

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Хью Джекман снова борется с раком. Известный голливудский актер опубликовал пугающую фотографию на своей странице в Instagram.

Онкологическое заболевание снова атакует голливудского актера Хью Джекмана. Об этом сообщил сам голливудский актер. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда боевиков опубликовал фотографию, на которой запечатлен с внушительным пластырем на носу.

"Снова базилиома. Благодаря частым проверкам и удивительным врачам все хорошо. Выглядит ужасно именно из-за повязки. Я клянусь", – постарался успокоить многочисленных поклонников Хью Джекман. В комментариях к снимку фанаты немедленно засыпали голливудского актера всяческими изъявлениями слов поддержки и ободрения.

Отметим, что Хью Джекману приходилось слышать неутешительный диагноз от докторов не единожды. Так, в 2016 году голливудский актер прошел уже пятый курс лечения в борьбе со злокачественными новообразованиями на коже.

 

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Примечательно, что на протяжении всего периода лечения Джекман регулярно делился с подписчиками своей странички в соцсети всеми подробностями, а также неустанно письменно повторял одну и ту же фразу: "Пожалуйста, пользуйтесь солнцезащитными средствами и регулярно проверяйтесь у врача!" Если быть точными, то актер победил онкологию уже несколько раз, но все время сталкивается с рецидивом. Тем не менее и врачи, и поклонники не сомневаются, что у него в итоге получится наконец освободиться от болезни.

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