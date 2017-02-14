День будет интересным! Скорее читайте гороскоп на 14 февраля

Овен

Возможны разногласия с друзьями, споры из-за пустяков. Постарайтесь быть снисходительными к чужим слабостями, но и от себя не требуйте слишком многого – этот день можно провести весьма приятно, если на время забыть о тех проблемах, решить которые немедленно невозможно. Вы будете душой любой компании, но поступите мудро, если не станете давать любимому человеку поводов для ревности.

Не скрывайте свои чувства, будьте искренни с окружающими. Очень опасно говорить близким то, что они, по вашему мнению, желают услышать, или брать на себя обязательства, выполнить которые вы пока не готовы. Приятным будет общение с детьми, порадуют встречи со старшими родственниками.

Телец

День будет удачным, продуктивным и интересным. Ваша задача – не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения и не сходить с избранного пути. Решения, принятые самостоятельно, будут удачными. Воплощение в жизнь смелых идей, которые посетят вас сегодня, - всего лишь вопрос времени; результат же превзойдет ваши ожидания. Возможны приятные подарки.

Порадуют знаки внимания со стороны старых и новых знакомых; у вас не будет причин жаловаться на одиночество. Отношения с любимым человеком идут на лад, но вы не должны форсировать события, проявлять излишнюю инициативу – проследите за тем, как развивается ситуация, обдумайте создавшееся положение.

Близнецы

День, когда вам наверняка представится возможность порадовать себя и сделать приятные сюрпризы близким. Это благоприятный момент для любых встреч и переговоров, причем можно как обсуждать серьезные проблемы, так и вести легкие, ни к чему не обязывающие беседы. Можно делать покупки, особое внимание следует обратить на изящные вещи, предназначенные для личного использования.

Вы более обычного влюбчивы, легко увлекаетесь и производите неотразимое впечатление на представителей противоположного пола. Не следует играть чувствами других; будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они ответят тем же. Погоня за новыми впечатлениями может обернуться неприятностями, если вы не будете осторожны.

Рак

Ракам не стоит взваливать на себя слишком много дел и браться за решение всех проблем, которые попадают в поле зрения – дайте себе возможность отдохнуть и восстановить силы, займитесь чем-то приятным. Высокая чувствительность к гармонии звуков позволит получить удовольствие от посещения концерта классической музыки; не менее приятное впечатление оставит и опера.

В общении с близкими будьте спокойны и в меру сдержаны. Не нужно идти на поводу у эмоций, но и сохранять внешнее хладнокровие, когда вас что-то беспокоит всерьез, нет необходимости. Естественность поведения – непременное условие успеха в любой компании. Произвести благоприятное впечатление на новых знакомых вам поможет также природное чувство такта.

Лев

Львам стоит рассчитывать на себя: нет причин ждать, что кто-то захочет заняться решением всех ваших проблем. Сориентироваться в сложившейся ситуации поможет интуиция; именно благодаря ее подсказкам вы сможете избежать ошибок, даже если не будете располагать достаточной информацией. Недоброжелатели могут распространять неверные сведения о вас – постарайтесь их немедленно опровергнуть, чтобы сохранить свою репутацию.

В отношениях с родственниками воцарится гармония, если вы покажете, что готовы прислушаться к чужому мнению, пойти на уступки. Любимый человек не поскупится на знаки внимания и приятные признания, если будет уверен, что вы встретите их благосклонно.

Дева

Этот день подходит для решительных действий, воплощения в жизнь давних идей. Строя планы на будущее, будьте реалистичны: ваши ожидания велики, а возможности, увы, ограничены. Массу удовольствия доставит представителям знака общение с друзьями, приятными будут известия, полученные от дальних родственников. У некоторых Дев появится повод для большого праздника в кругу семьи.

Вы можете рассчитывать на поддержку друзей, нет причин сомневаться и в чувствах любимого человека. Уверенность в себе и высокий жизненный потенциал обещают вам успех даже в сложных жизненных обстоятельствах. Не теряйте оптимизма – скоро будет одержана весьма важная победа.

Весы

Весам предстоит решить несколько непростых задач, но испытания, выпавшие на долю представителей этого знака, никак не назовешь непосильными. Секрет в том, чтобы вовремя отказаться от неудачно избранной тактики, воспользовавшись советом знающих и опытных людей. Вам пойдет на пользу общение с представителями старшего поколения, а также друзьями, имеющими богатый жизненный опыт.

Любимый человек найдет возможность порадовать вас, выразить свои чувства; однако, если вы поскупитесь на приятные признания, отношения могут испортиться. Игнорируйте любую непроверенную информацию: велика вероятность, что недоброжелатели специально вводят вас в заблуждение, распуская сплетни.

Скорпион

Скорпионам стоит отдохнуть и восстановить силы – в последние дни у них было не слишком много возможностей сделать это. Порадуйте себя встречей со старыми друзьями, не отказывайтесь от посещения увеселительных заведений. Вы общительны и легко идете на контакт, что создает благоприятные условия для новых знакомств; однако будьте разборчивы – есть шанс увлечься не слишком приятной особой.

Осторожность в поездках и аккуратность при расчетах и оформлении документов избавят вас от многих неприятных минут. Откровенная беседа со старшими родственниками поможет получить ценный совет, последовав которому, вы сможете избежать серьезных проблем в ближайшем будущем.

Стрелец

Творческий потенциал Стрельцов очень высок, да и жизненной энергии представителям этого знака не занимать, поэтому увлекательные и по-своему опасные приключения не заставят себя ждать. Старайтесь избегать необдуманных поступков; есть риск связать себя обязательствами, выполнить которые будет очень непросто. Вы будете наслаждаться вниманием представителей противоположного пола, но всерьез заинтересуетесь именно той особой, которая будет наименее склонна к общению.

Постарайтесь внести в свою жизнь некоторое разнообразие, займитесь делами, которые долгое время откладывали. Наступил подходящий момент для того, чтобы расширить кругозор, получить новые знания, которое пригодятся вам в ближайшее время.

Козерог

События дня вас порадуют, сюрпризы будут приятными. Будьте готовы внести некоторые изменения в свои планы, отказаться от сложившихся привычек – жалеть об этом наверняка не придется. Возможно появление интереса к людям, на которых вы раньше не обращали внимания, или возрождение романтических чувств, которые казались оставшимися в далеком прошлом.

Вам полезен активный отдых; прогулки на свежем воздухе помогут не только взбодриться, но и привести в порядок мысли и чувства. Это подходящий день для творческой деятельности, научной и исследовательской работы. Можно также нанести визит родственникам – общение будет приятным всем.

Водолей

Не стоит ожидать немедленного исполнения всех желаний: чем скромнее ваши ожидания, тем больше приятных сюрпризов принесет день. Воспользуйтесь возможностью порадовать знаками внимания тех, кто вам дорог, рассказать о своих чувствах любимому человеку. Нежелательны проявления легкомыслия, слишком резкие иронические замечания, капризы. Негативно повлиять на развитие романтических отношений может ревность.

Старшие родственники чрезмерно заботливы, и вам придется приложить некоторые усилия, чтобы отстоять свою независимость. Сопротивляясь внешнему влиянию, не будьте агрессивны – конфликты и ссоры вам сегодня совершенно не нужны.

Рыбы

Рыбы настроены куда решительнее, чем обычно, и порой слишком эгоистичны в своих поступках. Не стоит потакать ни своим, ни чужим капризам – это может усугубить уже существующие проблемы и привести к серьезным отношениям в ближайшем будущем. Сейчас вы можете позволить себе тратить деньги на невинные развлечения и милые мелочи; здравый смысл вам не изменит и значительного ухудшения финансового положения можно не опасаться.

Сильнейшее стремление к новым впечатлениям может толкнуть вас на опрометчивые поступки. Старайтесь не ранить тех, кто вам дорог: велика вероятность, что ваша жестокость обернется против вас. Сейчас возможно мирное решение всех вопросов, и именно к этому нужно стремиться.