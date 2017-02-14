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Стала известна цена билетов на «Евровидение-2017»

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Хозяйкой международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» стала Украина. Билеты на это мероприятие обещали начать продавать в первых числах февраля, однако продажа стартует только сегодня вечером. 

В последних сообщениях для прессы говорится, что билеты появятся в продаже 14 февраля в 20:15. Около 70 тысяч билетов будут проданы на 9 концертов: 6 репетиций, два полуфинала и финал.

Стоимость билетов составит от 8 до 500 евро. Заместитель генерального директора ПАО НОТУ Павел Грицак пояснил: «Мы придерживаемся нашего слогана песенного конкурса «Евровидение-2017» – «Уважать разнообразие». Именно поэтому позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступными для всех слоев населения – от влюбленных студентов до состоятельных людей».

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