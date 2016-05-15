В одном из украинских изданий организаторы конкурса опубликовали совместное заявление, в котором официально заявили об уходе с проекта, отметив, что Евровидение стало для них «не только частью работы, но и частью жизни».

В декабре команда получила подтверждение от Европейского вещательного союза о том, что Евровидение в этом году пройдет в Киеве. После этого был назначен новый руководитель проекта, которому передали полномочия предыдущего. Из-за этого работа над конкурсом остановилась на два месяца, о чем доложили руководству Национальной телекомпании Украины (НТКУ), Госкомтелерадио и правительству.

«За это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новым руководством конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки, – говорится в заявлении ушедшей команды. – С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению Евровидения в Украине».

По мнению авторов заявления, новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений и юридических обязательств перед нанятыми специалистами мешают качественной и своевременной подготовке к Евровидению.

В НТКУ от комментариев отказались.

В ноябре минувшего года генеральный директор НТКУ Зураб Аласания уволился, заявив, что не хочет мириться с тем, что власти направили значительную часть средств, изначально предназначавшихся на создание Общественного телевидения, на финансирование Евровидения.

Финал конкурса запланирован на 13 мая.