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Фото: скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте

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Модель, дизайнер и светская львица Кристина Сысоева опять поразила поклонников. На этот раз она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике на одном из горнолыжных курортов, пишет Дни.ру.

"Принимать солнечные ванны, когда катаешься на лыжах, возможно", – подписала снимок светская львица. На фото она запечатлена в соблазнительном голубом купальнике, меховых сапожках и наброшенной на плечи короткой шубке. Девушка сфотографировалась на фоне заснеженных гор.

Подписчики разразились восторженными комментариями. "О, боги. Тело идеально, ничего лишнего. Как же я от вас прусь", "Великолепно", "Какая красота", – написали фанаты. Другие посчитали, что девушке стоит слегка поправиться. "Вам бы покушать, тетенька", – посоветовали ей фолловеры.

 

A photo posted by Khristina S (@khristinasiberia) on

На другом снимке модель предстала в серебристом горнолыжном комбинезоне. Верхнюю часть костюма звезда, очевидно, после тяжелого подъема расстегнула. "Какой крутой костюм и сама такая красотка", "Офигенный лук! И на склоне, и на лыжне настоящая дива", – восхитились пользователи.

Кристина Сысоева периодически напоминает о себе, попадая в различные скандальные ситуации. Не так давно гламурная блондинка прославилась благодаря интервью, которое дала журналистам после теракта в Ницце. Кристина призналась, что в момент трагедии также находилась на фешенебельном курорте и выразила сожаление, что "из-за какого-то теракта" отменили фейерверк.

"У меня все хорошо, только жаль, что отменили фейерверки в Сен-Тропе. А так, у нас куча охраны, супер все! Мы отдыхали на яхте, ужинали, и пришел француз и сказал, что случился теракт какой-то, поэтому нужно уезжать, на берег возвращаться, ну и погода плохая еще. Мы так расстроились, хотели фейерверк посмотреть, но этот ужас случился и все отменили!" – рассказала Сысоева журналистам.

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