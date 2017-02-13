Только взгляните! Самый провокационный наряд «Грэмми-2017» надела актриса-трансгендер

Американская актриса-трансгендер Лаверн Кокс нередко становится главной героиней красных дорожек, однако немногие fashion-эксперты ставили на ее модную победу во время «Грэмми» (соперницы у нее были далеко не слабые). И все же Кокс удалось продемонстрировать стильный и в меру откровенный наряд, заслуживающий отдельного внимания.

Фото: Scanpix

Для статусного мероприятия Лаверн выбрала кожаное платье асимметричного кроя с разрезами по бокам. Образ получился достаточно провокационным, но, выбирая между Кокс и другой эпатажной гостьей Grammy — Lady Gaga, мы все же проголосуем за первую. А что скажете вы?

Фото: Scanpix