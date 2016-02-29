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Перестаньте так делать! Эта ежедневная привычка вдвое увеличивает риск развития диабета

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Известно, что риск развития диабета значительно увеличивают такие факторы, как лишний вес, генетическая предрасположенность, повышенное давление и неправильное питание. Но оказывается, если вы ложитесь спать после полуночи, это также может иметь серьезные последствия, пишет Маркетиум.

Множество исследований связывало проблемы со сном (такие как апноэ, храп, бессонница и даже работу в ночные смены) с повышенным риском развития диабета 2 типа. Однако последние исследования показали, что даже обычные проблемы с засыпанием – то, что большинство из нас считает нормой, – увеличивают риск развития диабета на 45%.

Проблемы со сном увеличивают уровень гормона стресса в организме, что приводит к повышенному риску развития диабета. Так, женщины, которые страдали от храпа, сонного апноэ, работали в ночные смены и спали меньше шести часов в сутки, имели на 400% больше шансов заболеть диабетом! У женщин, на жизнь которых влиял только один из перечисленных факторов, этот риск сокращался до 47%.

Значение имеет не только количество, но и качество сна. Поэтому постарайтесь создать такой режим дня, чтобы спать семь–восемь часов в сутки. Не стоит сильно переживать из-за единичных случаев бессонницы или недосыпа: пара ночей существенно не повлияет  на ваш организм. Но если вас беспокоят хронические проблемы со сном, вам стоит пересмотреть свой режим дня и, возможно, обратиться за советом к специалисту.

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