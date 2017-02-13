Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!

Google следит за каждым вашим шагом через функцию геолокации на вашем смартфоне. Каждый ваш шаг он отмечает красной точкой на картах, пишет Маркетиум.

Если вы все еще не верите, перейдите по этой ссылке и войдите в аккаунт, который вы используете на своем смартфоне.

Это нужно компаниям для того, чтобы знать, какие магазины вы посещаете и была ли эффективной реклама, которую вы увидели в Интернете. Какие бы установки приватности вы не использовали, Google, власть и секретные службы все равно собирают информацию о вас. Но вы все же можете минимизировать слежку.

Как отключить слежку и стереть историю ваших перемещений?

Чтобы проверить, включена ли история местоположения в вашем аккаунте, откройте страницу maps.google и нажмите на иконку “History settings”.

Здесь вы можете включать или отключать определение вашего местоположения.

Если вы хотите удалить историю своего местоположения, это можно сделать все там же, в “Истории местоположений”.