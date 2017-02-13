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Галерея: объявлены самые красивые женщины Эстонии! Финалистки «Мисс Reval» сводят с ума

Limon.ee
Limon.ee

В Таллинне проходит грандиозный конкурс красоты среди незамужних женщин – «Мисс Reval». Сегодня объявлены имена десяти финалисток, среди которых есть русские девушки. Смотрите и читайте о них на портале Limon.ee. Какая из них вам кажется более привлекательной?

Конкурс прошел в отеле Tallinn Hilton Park, участницы «Мисс Reval» выступили в элегантных нарядах от Gerli A. Chantelle, макияж и прическу им сделали в новом салоне Ribella Hair By Jasmine. Всё это действо снимал фотограф Максим Тооме. А теперь давайте посмотрим на финалисток.

1. Александра Ялуксе

Живет девушка в Виймси, причем, всю свою жизнь. Рост у нее 165 сантиметров, вес 52 килограмма. Про свою семью девушка рассказывает подробнее других: четыре человека – она, мать, отец и младшая сестра. Семья Александры любит животных. У них в семье есть четвероногие и крылатые друзья. Александра тоже совершенно свободна.

Александра Ялуксе

2. Алина / Певица Alisha

Алина живет в Румму. Рост – 170 сантиметров, вес – 52 килограмма. Девушка сейчас учится на косметолога, ее сердце свободно. Красавица хотела посвятить свою жизнь балету, но из-за проблем с коленом не смогла.

Алина / Alisha

3. Кассандра Луйк

Красотка живет в Таллинне. Во время учебы в основной школе жила в Виймси. Рост: 169 сантиметров, вес: 54 килограмма. В семье три члена – мать и собака. Кассандра еще учится в 12 классе, несмотря на это у нее уже есть возлюбленный.

Кассандра Луйк

4. Ингрид Усар

Ингрид живет в Таллинне, родилась в Тарту. Рост: 165 сантиметров, вес: 53 килограмма. Сейчас девушка студентка. Учится в Эстонской академии внутренней безопасности. Конечно же, такая смелая женщина уже состоит в отношениях. Пластические операции красотка не делала.

Ингрид Усар

5. Карина Прантс

Родом из Выру, живет и учится в Тарту. В семье участницы конкурса пять человек. Рост финалистки 171 сантиметр и вес 56 килограммов. Женщина состоит в отношениях.

Карина Прантс

6. Полина Блохина

Полина Блохина родом из Таллинна. Рост: 176 сантиметров, вес 62 килограмма. Четыре члены семьи – мать, отец, брат и Полина. Девушка еще учится, видимо, в школе. Ее идол – американская модель Белла Хадид.

Полина Блохина

7. Ребекка Мянд

Ребекка живет в Таллинне на улице Тулика, 33. Рост девушки варьируется – от 176 до 179 сантиметров, вес, слава богу, почти всегда один – 60 килограммов. В семье девушки есть щенок Томми и хомяк Виола. Ребекка хочет стать швеей-стилистом.

Ребекка

8. Тациана Зарецкая

Живет Тациана где-то в Виймси, рост у нее 177 сантиметров, вес – 59 килограммов. Три члена ее семейства. Девушка работает в сфере маркетинга и с кем-то уже встречается. Пластические операции красотка не делала.

Тациана Зарецкая

9. Валерия Земерикина

Живет в Таллинне. Рост: 175 сантиметров, вес: 52,5 килограммов. В семье этой финалистки три человека. Женщина свободна. Худшее событие в жизни – развод родителей. Пластические операции Валерия не делала.

Валерия Земерикина

10. Владислава Зарубина

Эта участница живет в Румму. Ее рост 170 сантиметров, вес 52 килограмма. В семье четыре человека: она, ее отец, сестра и мать. Сейчас девушка проходит курсы косметолога. И, кстати, она свободна. Владислава уверенно сказала, что участие в конкурсе «Мисс Reval» - важный момент в ее жизни. Владислава тоже не делала пластических операций.

Владислава Зарубина

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