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Топ-10 городов, в которых живут самые сексуальные мужчины (фото)

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О красивых женщинах пишут гораздо чаще, чем о мужчинах, передает Маркетиум. Еще бы, ведь как обойти вниманием столь привлекательную половину населения? 

К слову, поговаривают, что самые красивые женщины живут в Аргентине, но что насчет мужчин? На сайте Traveler’s Digest опубликовали список городов, где живут самые привлекательные мужчины! Берите на заметку и покупайте билеты, девушки!

1. Нью-Йорк (США)

Дэвид Духовны. Фото: Scanpix/REUTERS

Многие приезжают в этот город за славой и деньгами. Это говорит о том, что там вы сможете найти не только красивых, но и обеспеченных мужчин, которые знают, чего хотят от жизни. Конечно, они будут выглядеть безупречно!

2. Лиссабон (Португалия)

Криштиану Роналду. Фото: Scanpix/REUTERS

На ум сразу же приходят футболисты, верно? В этом городе действительно много спортивных, подкачанных мужчин, на которых приятно смотреть!

3. Сидней (Австралия)

Крис Хэмсворт. Фото: Scanpix/AP

Если вы пойдете на пляж, то не сможете отвести глаз от красивых серферов! Ах да, вы также сможете хорошо рассмотреть не только лица, но и мужские тела.

4. Стокгольм (Швеция)

Александр Скарзгард. Фото: Scanpix/AP

Большинство мужчин в этом городе выглядят безупречно. Они следят за своим внешним видом, стилем, времяпровождением. От харизмы буквально веет привлекательностью!

5. Амстердам (Нидерланды)

Михиль Хёйсман. Фото: Scanpix/Sipa USA

Там мужчины стремятся быть настоящими джентльменами. Они одеваются со вкусом, уверенно держатся на публике, увлекательно беседуют с незнакомыми людьми, чем и завоёвывают сердца!

6. Тель-Авив (Израиль)

Джеймс Франко. Фото: Scanpix/Scanpix

Местные красавцы любят наслаждаться жизнью. Они уверены в своих силах и всегда стараются быть на высоте. Как же женщины могут не заметить их привлекательность?

7. Милан (Италия)

Рауль Бова. Фото: Scanpix/Luca Fenderico

Один из самых модных городов мира, так какими же там будут мужчины? Итальянцы полны шарма и привлекательности, которая сражает женщин наповал!

8. Берлин (Германия)

Майкл Фассбендер. Фото: Scanpix/AP

Там живет много интеллектуалов, мужчин, которые страстно желают обретать новые знания. С ними интересно поговорить, у них есть чему научиться и, конечно же, они настоящие красавцы!

9. Мадрид (Испания)

Хавьер Бардем. Фото: Scanpix/REUTERS

Потрясающие любовники, горячие, сексуальные и страстные испанцы! Вы уже купили билет на самолет?

10. Буэнос-Айрес (Аргентина)

Себастьян Рульи. Фото: Scanpix/AP

Тамошние мужчины умело сочетают в себе страстность и чувственность. Именно эти два качества способны подкупать женщин!

Невероятный список, от которого дух захватывает и становится жарко! И все же, красивых и умных мужчин можно найти в любой стране. Достаточно лишь присмотреться!

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