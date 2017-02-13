Топ-10 городов, в которых живут самые сексуальные мужчины (фото)

К слову, поговаривают, что самые красивые женщины живут в Аргентине, но что насчет мужчин? На сайте Traveler’s Digest опубликовали список городов, где живут самые привлекательные мужчины! Берите на заметку и покупайте билеты, девушки!
1. Нью-Йорк (США)
Дэвид Духовны. Фото: Scanpix/REUTERS
Многие приезжают в этот город за славой и деньгами. Это говорит о том, что там вы сможете найти не только красивых, но и обеспеченных мужчин, которые знают, чего хотят от жизни. Конечно, они будут выглядеть безупречно!
2. Лиссабон (Португалия)
Криштиану Роналду. Фото: Scanpix/REUTERS
На ум сразу же приходят футболисты, верно? В этом городе действительно много спортивных, подкачанных мужчин, на которых приятно смотреть!
3. Сидней (Австралия)
Крис Хэмсворт. Фото: Scanpix/AP
Если вы пойдете на пляж, то не сможете отвести глаз от красивых серферов! Ах да, вы также сможете хорошо рассмотреть не только лица, но и мужские тела.
4. Стокгольм (Швеция)
Александр Скарзгард. Фото: Scanpix/AP
Большинство мужчин в этом городе выглядят безупречно. Они следят за своим внешним видом, стилем, времяпровождением. От харизмы буквально веет привлекательностью!
5. Амстердам (Нидерланды)
Михиль Хёйсман. Фото: Scanpix/Sipa USA
Там мужчины стремятся быть настоящими джентльменами. Они одеваются со вкусом, уверенно держатся на публике, увлекательно беседуют с незнакомыми людьми, чем и завоёвывают сердца!
6. Тель-Авив (Израиль)
Джеймс Франко. Фото: Scanpix/Scanpix
Местные красавцы любят наслаждаться жизнью. Они уверены в своих силах и всегда стараются быть на высоте. Как же женщины могут не заметить их привлекательность?
7. Милан (Италия)
Рауль Бова. Фото: Scanpix/Luca Fenderico
Один из самых модных городов мира, так какими же там будут мужчины? Итальянцы полны шарма и привлекательности, которая сражает женщин наповал!
8. Берлин (Германия)
Майкл Фассбендер. Фото: Scanpix/AP
Там живет много интеллектуалов, мужчин, которые страстно желают обретать новые знания. С ними интересно поговорить, у них есть чему научиться и, конечно же, они настоящие красавцы!
9. Мадрид (Испания)
Хавьер Бардем. Фото: Scanpix/REUTERS
Потрясающие любовники, горячие, сексуальные и страстные испанцы! Вы уже купили билет на самолет?
10. Буэнос-Айрес (Аргентина)
Себастьян Рульи. Фото: Scanpix/AP
Тамошние мужчины умело сочетают в себе страстность и чувственность. Именно эти два качества способны подкупать женщин!
Невероятный список, от которого дух захватывает и становится жарко! И все же, красивых и умных мужчин можно найти в любой стране. Достаточно лишь присмотреться!