Галерея: Lady Gaga с голой грудью, похудевшая Адель и другие звeзды на «Грэмми-2017»

13. Февраль 2017 13:37
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград самой престижной музыкальной премии — «Грэмми». Абсолютным триумфатором премии стала британская певица Адель, победившая в пяти номинациях, в том числе и в главной — «Песня года» за хит Hello. От статуэтки в номинации «Лучший альбом" Адель отказалась, сказав, что награда должна была достаться Бейонсе.
Стоит отметить, что гости церемонии заметили, что певица Адель заметно похудела.
Фото: Scanpix
А вот эпатажная Lady Gaga приехала на церемонию с практически обнаженной грудью и коротких шортах, словно назло тем, кто высмеял ее за лишний вес.
Фото: Scanpix
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