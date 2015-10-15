«Внимание!
Всем оставаться на своих местах!
Вы все окружены Любовью!
Сопротивление бесполезно.
Предлагаю немедленно сдаться!» - подписала фотографии Илона Калдре.
/ Facebook Илоны Калдре
В преддверии Дня Святого Валентина экстрасенс Илона Калдре опубликовала в Facebook послание для всех с пожеланием не сопротивляться любви. Кроме этого, женщина поделилась с подписчиками забавными снимками, на которых она с мужем и их окружает любовь.
«Внимание!
Всем оставаться на своих местах!
Вы все окружены Любовью!
Сопротивление бесполезно.
Предлагаю немедленно сдаться!» - подписала фотографии Илона Калдре.
/ Facebook Илоны Калдре
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