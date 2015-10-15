В преддверии Дня Святого Валентина экстрасенс Илона Калдре опубликовала в Facebook послание для всех с пожеланием не сопротивляться любви. Кроме этого, женщина поделилась с подписчиками забавными снимками, на которых она с мужем и их окружает любовь.