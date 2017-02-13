Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

52-летняя жительница британского Уэйкфилда Трейси Проктор утверждает, что в ее доме живет призрак черного монаха, который не подпускает к ней мужчин.

По словам Трейси, каждый мужчина, который оставался у нее ночевать, слышал вой и шаги в комнате, а кто-то смог даже рассмотреть мрачный силуэт фантома. Все мужчины, по словам Проктор, описывали увиденное одинаково.

Недавно к Трейси приехали родственники, чтобы убедиться в правдивости ее слов. Дом женщины снимали на камеру, и на одном из кадров была зафиксирована непонятная сияющая субстанция.

Разумного объяснения происходящему пока не найдено. Смотрите видео!