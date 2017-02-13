Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров

Инцидент произошел в субботу вечером. По словам очевидцев, женщина, которая должна была управлять самолетом, следовавшим рейсом 455 из Остина в Сан-Франциско, появилась в салоне в обычной одежде и обратилась к пассажирам по внутренней связи.

Женщина заявила, что не голосовала ни за Клинтон, ни за Трампа, потому что они "шайка лжецов". "Извините, я сейчас переживаю развод", — добавила она.

Один из пассажиров рейса Рэнди Райс описал произошедшее на своей странице в Twitter. "Меня сейчас трясет. Я только что покинул рейс United Airlines 455, потому что капитан судна дала понять, что она не в лучшем психическом состоянии", — написал он.

Он также опубликовал на своей странице видео инцидента, но позже ограничил к нему доступ. Сейчас на YouTube доступен другой ролик. На кадрах видно, как Райс пытается покинуть самолет. Женщина сначала говорит, что самолетом будет управлять второй пилот, мужчина, после чего обращается к Райсу с вопросом о том, не обидела ли она его. Следом за Райсом из самолета вышла примерно половина пассажиров.

​Позже компания United Airlines подтвердила замену пилота. Рейс вылетел с задержкой примерно в полтора часа. Райс и другие пассажиры посочувствовали женщине, предположительно пережившей нервный срыв. "Надеюсь, она получит помощь, в которой, вероятно, нуждается", — отметил Райс.