Фото: мать сексуальной певицы Славы шокировала своей неухоженной внешностью. Я не верю своим глазам!

На днях Александра отметила 18-летие. Вечеринку в ее честь Слава закатила, не жалея средств. Певица познакомила журналистов с будущим зятем Дмитрием. Парень рассказал, что Саша отлично готовит, не хуже, чем его мама, пишут Argumentiru.com.

Напомним, Саша - дочь Анастасии Сланевской (настоящее имя Славы) от первого брака. Девочка родилась, когда будущей звезде шоу-бизнеса было всего 19 лет. Артистка надеется, что Александра не повторит ее ошибок и не родит так рано. А пока девушка ходит на подготовительные курсы в школу-студию МХАТ и планирует после школы поступать на актерский факультет.

Пока же дочь знаменитости учится в школе и намерена окончить ее на "отлично".

Все родственники спокойны за Александру, ведь Дмитрий - мальчик из хорошей семьи и заботится о своей невесте.

Кстати, в программе "Ты не поверишь!" Слава впервые показала свою маму. Пользователи Сети отметили, что женщина выглядит совсем не как мать знаменитости - не пользуется косметикой и, похоже, совсем за собой не ухаживает. Она призналась, что дочь обладает очень волевым характером, много работает и обеспечила квартирой и ее, и свою сестру.