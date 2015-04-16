Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Фото: мать сексуальной певицы Славы шокировала своей неухоженной внешностью. Я не верю своим глазам!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

18-летняя дочь певицы Славы Александра еще не закончила школу, но уже живет с мальчиком Димой. Артистка сняла для них просторную квартиру, а ту, что планирует подарить на свадьбу, из-за кризиса приходится сдавать.

На днях Александра отметила 18-летие. Вечеринку в ее честь Слава закатила, не жалея средств. Певица познакомила журналистов с будущим зятем Дмитрием. Парень рассказал, что Саша отлично готовит, не хуже, чем его мама, пишут Argumentiru.com.

Напомним, Саша - дочь Анастасии Сланевской (настоящее имя Славы) от первого брака. Девочка родилась, когда будущей звезде шоу-бизнеса было всего 19 лет. Артистка надеется, что Александра не повторит ее ошибок и не родит так рано. А пока девушка ходит на подготовительные курсы в школу-студию МХАТ и планирует после школы поступать на актерский факультет.

Пока же дочь знаменитости учится в школе и намерена окончить ее на "отлично".

Все родственники спокойны за Александру, ведь Дмитрий - мальчик из хорошей семьи и заботится о своей невесте.

Кстати, в программе "Ты не поверишь!" Слава впервые показала свою маму. Пользователи Сети отметили, что женщина выглядит совсем не как мать знаменитости - не пользуется косметикой и, похоже, совсем за собой не ухаживает. Она призналась, что дочь обладает очень волевым характером, много работает и обеспечила квартирой и ее, и свою сестру.

/ Скриншот видео

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньмузыкапевицаслава
смотрите сами!
Фотоновость!
смотри!
СМОТРИ!
EESTI LAUL 2017
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
смотрите сами!
галерея
СМОТРИ!
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:09
Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров
12:44
Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж
12:30
С ними лучше не шутить... Назван самый обидчивый знак Зодиака
12:08
Фото: мать сексуальной певицы Славы шокировала своей неухоженной внешностью. Я не верю своим глазам!
11:55
Фото: Толкалина после разрыва с Кончаловским изменила внешность
11:43
Чем опасно сочетание чая с молоком?
11:40
Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство (фото)
11:38
Как побороть синдром опозданий на работу
11:28
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
11:18
Как избавиться от долгов и начать путь к достатку: советы астролога Василисы Володиной
11:05
Чем эстонская живая Барби занимается вечером в субботу? Конечно же, изучает половые органы! (фото)
10:57
Браво! Эстонец получил «Грэмми»
10:30
Смотрите сами! На церемонии BAFTA-2017 герцогиня Кэтрин выглядела так прекрасно, как никогда ранее
10:22
Филипп Киркоров снова готовится стать отцом
09:51
Фото и видео: «Актуальная камера» вышла в эфир из новой студии. Как вам такие перемены?
09:25
Беременная Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной
09:14
Возможны проблемы на работе: читайте гороскоп на сегодня, 13 февраля
16:59
Знаки Зодиака, с которыми у вас будет идеальный секс, но не отношения
16:33
Смело! 43-летняя Кейт Мосс обнажила грудь в провокационной фотосессии
16:12
Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)

Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)

Чем опасно сочетание чая с молоком?

Чем опасно сочетание чая с молоком?

Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку

Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку

13:17
Необычный гороскоп: какая ты ведьма по знаку Зодиака
12:37
Сексуальный гороскоп: узнай любимого лучше!
12:03
Пользователи соцсетей высмеяли переписку #Яжематери
11:40
Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство (фото)
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Фото: мать сексуальной певицы Славы шокировала своей неухоженной внешностью. Я не верю своим глазам!
Как избавиться от долгов и начать путь к достатку: советы астролога Василисы Володиной
Чем эстонская живая Барби занимается вечером в субботу? Конечно же, изучает половые органы! (фото)
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
Филипп Киркоров снова готовится стать отцом
Топ комментариев
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса(4)
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (4)
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии(3)
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину(3)
Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин(2)
CмотриЦеликом
Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Смотрите сами! На церемонии BAFTA-2017 герцогиня Кэтрин выглядела так прекрасно, как никогда ранее

Смотрите сами! На церемонии BAFTA-2017 герцогиня Кэтрин выглядела так прекрасно, как никогда ранее

Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)

Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)

12. фев
Видео: во время репортажа про метель за спиной телеведущей заметили йети
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартисткабузовавидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтимлюбовьольгаольга бузовапевицасекссмотриталлиннтрампфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees