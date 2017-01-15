Фото: Толкалина после разрыва с Кончаловским изменила внешность

"Честно говоря, если бы в феврале не было моего дня рожденья, я бы искренне вместе со всеми считала, что этот месяц лишний в календаре... Через несколько дней мне будет 39! Все! Не бутон! Ура, я старая! И я объявляю начало моего знакомства с инъекционной и лазерной косметологией! – написала Толкалина в микроблоге. – Объявляю, что начинается обратный отсчет времени. Вперед в молодость! Буду регулярно рассказывать о своих экспериментах! Вот сегодня надо мной произвели биорепарацию". По словам актрисы, препарат на основе гилауроновой кислоты убирает морщины и омолаживает кожу.

"Боже мой, совсем еще девочка! Какие уколы, Люба?", "Какая вы умница, Люба, что открыто говорите о косметических инъекциях, ваши коллеги не признаются", "Здорово, я тоже стараюсь поддерживать себя в форме", – поддержали актрису поклонники. Другие предупредили любимицу о том, что увлечение радикальными процедурами не полезно для кожи. "Мне 4 февраля 41, не хочу уколы, уверена, что только хуже будет, если начать то все время надо колоть, хочу аппаратную для поддержания и пластику лет через 10", "Не станьте только как Маша Распутина", "Любочка! 39 лет! Зачем? Я не понимаю! Мои приятельницы в 40 от мезотерапий выглядят на 57!" – высказались фанаты.

A photo posted by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on Feb 12, 2017 at 9:27am PST

Напомним, 2 января Любовь сообщила в соцсети о расставании с режиссером. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала актриса, подведя итоги 2016 года.

Впрочем, и после разрыва звезды сохранили теплые, дружеские отношения. Не так давно Толкалина трогательно поздравила Кончаловского с днем рождения.