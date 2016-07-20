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Как побороть синдром рабочих опозданий

Limon.ee
Limon.ee
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Если бы был клуб анонимных "опоздальщиков", ты бы явно в него записался. Сказал бы: "Здравствуйте, я Валера, и я постоянно опаздываю на работу...".

Практика показывает, что вырваться из тисков непунктуальности не проще, чем бросить курить. Это тоже зависимость, которая уже не первый год терзает нашу редакцию. Но нам, как творческим людям, это простительно. А тебе - в зависимости от начальства. Если оно строгое, значит почитай эту статью. А вдруг поможет?

1. Постановка диагноза

Осознание проблемы - это половина ее решения. Пока ты сам себе не признаешься в своей “опоздательной“ зависимости, ты не сможешь от нее избавиться. Ну, сколько можно себе врать, что это последний раз и искать различные отмазки типа “погода нелетная“, “зато я задерживаюсь на дольше“, “пять минут ничего не решают, а мою работу за меня все равно никто делать не будет“. Если пять минут ничего не решают, почему ты тогда не можешь прийти вовремя?! Пишет Mport.ua.

2. Очаг возгорания

Думать - очень полезно всегда и во всем! Проанализируй, где именно и на чем ты теряешь время. Для этого не поленись и распиши свое утро на бумаге: что ты делаешь, и сколько на это идет времени. Это тебе поможет найти главных пожирателей времени и приступить к их нейтрализации.

3. Приятные пилюли

Но, конечно же, для того, чтобы пожертвовать какой-то привычкой, особенно приятной, нужна дополнительная мотивация. Например, плати себе за пунктуальность. Сетка расценок и размер платы у каждого могут быть своими. У нашего редактора они следующие:

  • понедельник  (день тяжелый) - $10;
  • со вторника по пятницу - $7;
  • деловая встреча в вечернее время (учитывая пробки) - $6;
  • деловая встреча в дневное время - $5.

Расценки могут быть недействительными в силу любви к хвастовству нашего главреда.

4. Стоп перевод будильника!

Одной из самых распространённых причин опозданий на работу является “проспал!“. Да, заставить себя встать после первого чиха будильника очень сложно, особенно если ты сова. Но перевод на 5-10 минут - это еще большее “себевредительство“.

5. План прежде всего

Планирование - это очень крутая штука. Организовать себя без этого очень тяжело. Твой план должен быть:

а) реалистичным. Например, побывать за час в трех местах в разных концах города - нереально, поэтому, зачем тогда это планировать?

б) четким и точным. Твой план - это твоя жизненная карта, поэтому от нее не стоит отклоняться, чтобы не заблудиться.

6. Поминутная арифметика

Минуты всегда имеют значение. Если тебе кажется, что 10 минут - это мелочь, на которую даже не стоит обращать внимание, то просто посчитай, сколько это в мерках года. А выходит целая рабочая неделя!

Научись рассчитывать свое время на сборы, завтрак, дорогу, форс-мажоры. Если тебе на дорогу нужно 40 минут, то не стоит себя питать иллюзиями “а вдруг мне удастся добраться за полчаса“. В утренний час пик это “вдруг“ может быть, скорее, только наоборот, поэтому желательно иметь запас времени.

7. Информационное вооружение

Главная причина всех опозданий, она же отмазка №1, - это пробки! Да, у нас дороги такие, что не стоит в пробках только кортеж президента. Но сейчас с помощью интернета можно заранее узнать, что творится на дорогах, и от этого планировать время своего выезда. 

8. Стоп звонки

Как это парадоксально не звучит, но люди стали больше опаздывать из-за своей вооруженности средствами коммуникации. Ведь для очистки совести можно перезвонить, предупредить партнера, начальника, сотрудников, друзей, что ты опаздываешь. Запрети себе такие предупредительные звонки. Как результат - уровень ответственности и самодисциплины сразу же вырастет.

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