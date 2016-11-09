Как избавиться от долгов и начать путь к достатку: советы астролога Василисы Володиной

Когда человек попадает в долговую яму, в его жизни начинается черная полоса. Как правило, финансовые неудачи влекут за собой целый ком неприятностей: появляются проблемы со здоровьем, ухудшаются отношения в семье, человек полностью теряет веру в собственные силы, пишет Dailyhoro.

К сожалению, подобные ситуации в современном мире — не редкость, ведь каждый из нас так или иначе сталкивался с кредитами, приобретал товары в рассрочку, перехватывал денег у знакомых. Все это не способствует росту достатка: достаточно сложно скопить деньги, если часть зарплаты все время уходит на погашение долгов.

Василиса Володина предупреждает и еще об одной опасности, которую могут повлечь долги: такого рода обязательства перекрывают финансовый канал человека, из-за чего заработать деньги становится сложнее, и приходится занимать снова и снова. Чтобы долги не превратились в путы, которые сковывают вас по рукам и ногам, важно вовремя избавляться от них.

Почему появляются финансовые проблемы

Многие сталкивались с ситуациями, когда бьешься изо всех сил, но желаемое благополучие не наступает, а проблемы растут. Между тем кто-то менее усердный получает повышение или прибавку к зарплате. В чем причина такой несправедливости? По словам Василисы Володиной, немаловажное значение в финансовых делах играет энергетика человека. Если она ослаблена, то и деньги обходят его стороной, а неприятности преследуют. Ослабить наше биополе могут многие факторы.

Негативное мышление. О том, что наше мышление во многом определяет нашу жизнь, слышали многие. Навязанные негативные программы способны перекрыть путь к успеху даже тем, кто обладает мощным потенциалом, трудолюбием и активностью. Если человек заранее уверен в своей неудаче или считает себя недостойным высокого заработка, то и процветания ему не видать.

Отталкивающие деньги слова. О силе слова немало сказано не только эзотериками, но и психологами. С научной точки зрения это работает следующим образом: неоднократно повторенная фраза «отпечатывается» в нашем подсознании, которое, в свою очередь, влияет на наши действия и поступки. Потому негативные высказывания о деньгах лишают человека возможности процветания.

Отрицательное воздействие извне. Если вы неосторожно рассказали о своих успехах человеку с сильной энергетикой, то на вашей финансовой удаче может быть поставлен крест. Завистник может нанести мощный энергетический удар, даже сам того не желая.

Как избавиться о долгов и повысить достаток

Василиса Володина рассказала, как преодолеть финансовые неудачи и начать путь к процветанию и успеху. Важно создать благоприятные условия для того, чтобы финансовые потоки не обходили вас стороной.

В первую очередь необходимо избавиться от негативного мышления и постараться не употреблять слова, которые «притягивают» бедность. Важно поверить в собственные силы и обрести уверенность в том, что вы достойны процветания и богатства. Однако как поверить в себя, если проблемы следуют одна за другой, а материальное благополучие, несмотря на все усилия, так и остается всего лишь мечтой? Ведь даже сильные духом люди часто опускают руки, столкнувшись с чередой неудач.

Василиса Володина говорит о том, что в таких случаях бесценную помощь оказывают денежные талисманы. Недаром наши предки предавали им огромное значение: талисманы помогали даже в самых безвыходных ситуациях, перед которыми человек был бессилен. И в наши дни, когда многие скептически относятся к подобным вещам, талисманы не лишились своей силы и актуальности, что подтверждается множеством отзывов.

По словам Василисы Володиной, один из сильнейших талисманов — красная нить. Ее отличие от других амулетов состоит в том, что она воздействует не на одну сферу жизни, а распространяет благотворное влияние на все важные для вас области.

Как работает красная нить?

Талисман укрепляет энергетику, защищая владельца от негативного воздействия завистников и недоброжелателей.

Красная нить помогает обрести уверенность в себе и собственных силах, что является главным условием достижения успеха.

Красная нить помогает избавиться от долгов пи финансовых трудностей, «подсказывая» своему хозяину наилучший выход из сложившейся ситуации.

Красная нить привлекает потоки везения и удачи: каждому делу, которое предпринимает владелец талисмана, сопутствует благоприятное стечение обстоятельств.

Заручившись поддержкой такого талисмана, человек начинает обнаруживать новые возможности заработка, которых раньше просто не замечал.

Красная нить имеет и другие неоспоримые преимущества. Ее родина — Израиль, а потому талисман насыщен силой Святой земли, которую дарует своему владельцу. Красная нить оберегает и от проблем со здоровьем, ведь шерсть, из которой она выполнена, издавна считается целебным материалом.

Красная нить заговаривается на имя своего владельца и подстраивается по его индивидуальную энергетику. С каждым днем благотворные свойства талисмана возрастают, и нить постепенно открывает перед владельцем путь к счастливой и гармоничной жизни без долгов и проблем.