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Фото и видео: «Актуальная камера» вышла в эфир из новой студии. Как вам такие перемены?

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Limon.ee

В воскресенье, 12 февраля, новостная передача «Актуальная камера», как на эстонском, так и на русском языке, впервые вышла в эфир из новой современной студии.

Новая студия находится в отреставрированном здании старого Дома радио, именуемого теперь Домом новостей ERR, в котором собраны все новостные редакции Эстонского телерадиовещания, передает ERR.

Автор оформления студии – Вахур Даум, эфирную графику создала фирма Optimist Grupp, музыку – Янек Мурд.

Поскольку "Актуальная камера" выходит на всех трех телеканалах ERR (ETV, ETV2 и ETV+), по словам главного режиссера Райта-Роланда Вескемаа, важно производить на них визуально разные передачи. "Для этого мы будем использовать большой LED-экран, менять графику и комбинировать все это с видеоизображением", – сказал главный режиссер.

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