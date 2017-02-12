В кадре Анна в одном банном полотенце дурачится. Выступление певицы прерывают комментарии о ее непристойном поведении. «Не идеальные люди VS Совершенства! (Я если что в первых ) #ТыЖеМать И между прочим уже почти три раза! Отличного дня!», - прокомментировала свое шуточное видео Седокова. Подписчики разделили ее веселье и просмотрели ролик почти полмиллиона раз.
Беременная Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной
13. Февраль 2017 09:25
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Беременная Анна Седокова бросила вызов общественному мнению. Певица разместила в Сети откровенное видео, которое сняла в ванной.