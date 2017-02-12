Беременная Анна Седокова шокировала откровенным видео из ванной

В кадре Анна в одном банном полотенце дурачится. Выступление певицы прерывают комментарии о ее непристойном поведении. «Не идеальные люди VS Совершенства! (Я если что в первых ) #ТыЖеМать И между прочим уже почти три раза! Отличного дня!», - прокомментировала свое шуточное видео Седокова. Подписчики разделили ее веселье и просмотрели ролик почти полмиллиона раз.

A video posted by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Feb 12, 2017 at 3:47am PST