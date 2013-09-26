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Возможны проблемы на работе: читайте гороскоп на сегодня, 13 февраля

Limon.ee
Limon.ee
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Гармоничный день, обещающий приятные сюрпризы и интересные известия. Перемены к лучшему происходят постепенно, появляется возможность проявить свои скрытые достоинства и таланты, заручиться поддержкой влиятельных людей, завоевать симпатию тех, кто вам небезразличен. Будьте бескорыстны, когда оказываете помощь нуждающимся, не ожидайте награды за достойные поступки; этот день подходит для участия в благотворительных и иных общественно-полезных мероприятиях, пишет Dvorec.

Овен 

Несмотря на то, что жизненный потенциал Овнов высок, профессиональная активность представителей этого знака оставляет желать лучшего. Теряя интерес к делам, вы забываете и об обязательствах, которые взяли на себя, что может стать причиной серьезных проблем в отношениях с союзниками, коллегами и партнерами. К обсуждению финансовых вопросов подходите хладнокровно: сегодня будет много желающих воспользоваться вашей доверчивостью.

В сфере личных отношений сохранится благоприятная ситуация. Желательно уделить внимание близким и быть готовым изменить собственные планы, если в этом возникнет необходимость. Любимый человек вряд ли захочет потакать вашим капризам – не стоит на это обижаться.

Телец

День значительного прогресса в профессиональной сфере, возможен карьерный рост, повышение по службе. Не заставят себя ждать и интересное деловое предложение, приняв которое, вы сможете существенно увеличить свои доходы. Вероятно успешное завершение переговоров с иностранными партнерами или потенциальными работодателями. 

Этот день больше подходит для работы, чем для развлечений. Избегайте легкомысленных высказываний, откажитесь от отдыха в сомнительной компании. Наладить отношения с любимым человеком удастся тем, кто готов признать свои ошибки и не повторять их в будущем. Жизненный потенциал несколько снижен, поберегите здоровье.

Близнецы

Возможны проблемы на работе, не исключен разлад в отношениях с деловыми партнерами. Ваша обычная общительность может быть неправильно истолкована коллегами и руководством: велика вероятность, что вас сочтут человеком легкомысленным, скрывающим за внешним дружелюбием неспособность самостоятельно справиться с проблемами. Хотя финансовая ситуация благополучна, следует воздержаться от больших расходов, связанных с развлечениями.

Снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, головной боли, бессонницы. Общение с близкими людьми вернет вам душевное равновесие, если вы отложите обсуждение накопившихся проблем до более приятного момента.

Рак

Благоприятный день для оформления документов, составления отчетов, аналитической работы. Сегодня вам не нужно много времени для того, чтобы составить верное мнение о людях, что значительно облегчает деловое сотрудничество, но может привести к неприятным ситуациям в личной жизни. Возможно разочарование в близком человеке, сожаление о напрасных надеждах и взятых на себя обязательствах.

Желательно воздержаться от поездок – они могут оказаться более длительными и утомительными, чем планировалась, а Ракам, чей жизненный потенциал снижен, перегрузки определенно не пойдут на пользу. Правильно оценив свои финансовые возможности, вы сможете принять верные решения о покупках и инвестициях.

Лев

День пройдет спокойно и приятно, если вы не станете принимать важных решений второпях. Нежелательно обсуждать имущественные проблемы; попытки единолично распоряжаться финансами семьи не увенчаются успехом. Прогресс в профессиональных делах возможен у тех, кто умеет и любит работать в команде, и готов иногда уйти в тень, чтобы дать союзникам и помощникам возможность проявить себя.

В сфере личных отношений серьезные перемены маловероятны. У вас будет шанс наладить отношения с представителями старшего поколения, однако для этого придется пойти на значительные уступки. Любимый человек ждет от вас обдуманных поступков; пришло время забыть о капризах и старых обидах.

Дева

День весьма противоречивый. Успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Основные проблемы будут порождены необходимостью иметь дело со странными, непредсказуемыми особами. Настаивая на своем, не прибегайте к сомнительным методам – недоброжелатели не упустят возможности испортить вам репутацию, намеренно исказив ситуацию. Нежелательно делать крупные покупки.

Пережить сложные моменты помогут близкие люди: их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, а одиноким Девам счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство. Обратите внимание на свой внешний вид – важно, чтобы он был безупречным.

Весы

Возможны серьезные разногласия с коллегами. Действия недоброжелателей помешают вам благополучно завершить ранее начатые дела, станут причиной профессиональных проблем. Наберитесь терпения – сейчас не самый подходящий момент для начала военных действий. Посвятите этот день сбору и анализу информации, составлению планов на будущее. Острая интуиция позволит вам отличить потенциальных союзников от тех, кто лишь изображает таковых.

Самообладание и тактичность позволят вам избежать ссор с близкими людьми. Однако следует иметь в виду, что затаенные обиды не приведут ни к чему хорошему, поэтому проблемы нужно решать как можно скорее. В особенности это касается юных влюбленных.

Скорпион

Профессиональные проблемы оказываются сложнее, чем вы полагали, и их решение отнимает немало времени. В такой ситуации чрезвычайно важна правильная расстановка приоритетов – именно благодаря ей вы сможете успеть все, что запланировали. Рассчитывать следует только на себя: даже люди, искренне стремящиеся вам помочь, вероятнее всего, не смогут этого сделать. Советы и рекомендации принимайте к сведению, но не следуйте им слепо, не обдумав.

Родственники и друзья попытаются оказать влияние на развитие ваших отношений с любимым человеком, вмешаться в вашу жизнь. Постарайтесь сохранить независимость, но помните, что сейчас вы слишком большое значение придаете своим эмоциям – позже станет очевидно, что именно под их влиянием и были сделаны самые серьезные ошибки.

Стрелец

Будьте терпеливы. День сложный и противоречивый, и худшее, что вы можете сделать – пожертвовать действительно важными вещами ради исполнения сиюминутных желаний. Вы легко находите общий язык с деловыми партнерами и коллегами, а вот общение с любимым человеком не складывается. Не пытайтесь решить все проблемы сразу; соблазн разрубить гордиев узел велик, но последствия такого шага вас вряд ли порадуют.

Нежелательны поездки; смена обстановки скорее станет причиной душевного дискомфорта, чем действительно порадует вас. Поднимут настроение встречи с родственниками и друзьями, активный отдых на природе, а также посещение театра или концертного зала.

Козерог

Будьте терпеливы с теми, кого любите. Не обязательно идти на бесконечные уступки, но можно и нужно разъяснить свою точку зрения, рассказать о причинах совершенных поступков. Отношения с любимым человеком оставляют желать лучшего, но быстро наладятся, если вы действительно этого захотите и покажете, что забыли о старых обидах.

Нежелательно заниматься тяжелой работой, в занятиях спортом следует знать меру. Снижение жизненного потенциала скажется на профессиональной активности, велик будет соблазн отложить дела, посвятить время отдыху. Вам действительно необходимо восстановить силы, позаботиться о своем здоровье.

Водолей

День будет очень непростым, вам придется проявить предельную осторожность, чтобы избежать ошибок и недоразумений. Вы более обычного восприимчивы к влиянию внешних факторов, можете расстроиться из-за пустяка или совершить опрометчивый поступок в надежде заставить кого-то страдать. Призовите на помощь логику и здравый смысл: именно эти качества позволят снизить напряженность эмоционального фона. 

Как бы ни хотелось вам бурных развлечений и активной светской жизни, лучше ограничиться более спокойным проведением досуга. Займитесь любимым делом, найдите применение своему творческому потенциалу – все это будет способствовать росту жизненного потенциала.

Рыбы

Возможны серьезные трудности на работе, проблемы в отношениях с руководством и коллегами. Ваши заслуги оцениваются неверно, возникает желание обратиться к другим людям, найти партнеров, которые будут относиться к вам с большим уважением. Сейчас у Рыб действительно есть возможность добиться определенных перемен в профессиональной сфере, но действовать для этого нужно по-настоящему хитро. 

Хорошо сложатся отношения с любимым человеком, а вот поладить с родственниками будет значительно труднее. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, касающимся вашего внешнего вида, не принимать близко к сердцу иронические высказывания. Полезен отдых на свежем воздухе.

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