Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска
Так вот почему еда на борту самолета меняет вкус!

Пять странностей, которые происходят с вашим телом, когда вы летите в самолете

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Фанат вы путешествий или нет, но любой, кто хоть раз летал на самолете, знает, что странные вещи могут происходить с вашим телом. Если вы летали в страну с другим часовым поясом, то знаете об адаптации, на которую потом уходит пара дней, пишет Маркетиум.

Конечно, если у вас есть проблемы со здоровьем, которые могут обостриться во время полета, вам следует заранее обсудить это с врачом. Вы не знаете, как на вас повлияет полет, поэтому должны сделать все, чтобы предотвратить хотя бы предсказуемые проблемы.

И все же, почти каждый человек может ощутить некоторые странности во время полета. Вот 5 из них:

1. Ваши вкусовые рецепторы притупляются

Конечно, еда в самолетах часто безвкусная и пресная, но некоторые исследования показывают, что порой виновата совсем не еда. В 2010 году Lufthansa провели исследование, которое доказало, что когда вы летите, сухой воздух в самолете может притупить ваши рецепторы. Также выяснилось, что когда вы находитесь в воздухе, восприятие сладкого и соленого падает на 30%!

2. Давление воздуха может повлиять на зубы

По словам Томаса Р. Коннелли, стоматолога, изменения в давлении воздуха могут привести к зубным болям, если газы попадают в пломбу или в уже уязвимый зуб. Этот факт действительно кажется пугающим!

3. Ваша кожа теряет влагу

Если вы замечали, что во время полета ваша кожа становится сухой, то все дело в рециркуляции воздуха и давления в салоне. Вы можете использовать лосьон, если хотите увлажнить кожу во время длительного перелета. Пейте побольше воды!

4. Полет может привести к вздутию

Поскольку самолет поднимается, а давление в кабине падает, то это может привести к колебаниям газов в организме, что и приводит порой к вздутию. Кстати, уши закладывает тоже по причине колебаний давления.

5. Полет может привести к воздействию ультрафиолетовых лучей на организм

Некоторые научные исследования фактически показали реальные риски в полете, когда речь идет о коже. Полеты могут привести к развитию меланомы. Все дело в том, что вы поддаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей, от который окна не могут защитить сполна. Не забудьте солнцезащитный крем!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньинтереснополетсамолет
смотри!
смотри!
СМОТРИ!
EESTI LAUL 2017
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
смотрите сами!
галерея
СМОТРИ!
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:12
Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)
15:41
Не разлей вода: семь самых стабильных зодиакальных пар
15:10
Пять странностей, которые происходят с вашим телом, когда вы летите в самолете
14:45
Эй, полегче! Смелый образ 47-летней Яаны Халлас сейчас не обсуждает только ленивый (фото)
14:19
Смотри: жаркий поцелуй Марины Федункив и Анны Плетневой вызвал шок у зрителей
13:57
Ученые вычислили дни, когда снятся вещие сны
13:25
Дожили... 44-летняя София Вергара судится со своими эмбрионами
12:55
Девять признаков того, что вы не доживете до старости (2)
12:34
Смотри: Воробьев опубликовал интимное видео о бывшей любовнице
11:59
Фотозагадка про камуфляж британских солдат поставила пользователей Сети в тупик
11:32
Невероятный случай: девушка потеряла память, но ее бойфренд не сдался и сделал невероятное! (фото) (1)
11:09
Видео: во время репортажа про метель за спиной телеведущей заметили йети
10:47
Сын Аршавина оказался дочерью
10:28
Фото: похожая на чучело Собчак ползает на коленях
09:59
Почти двадцать тысяч эстонцев уже сделали это! А ты уже знаешь, какой переполох вчера устроил пожилой участник Eesti Laul? (1)
09:43
Ольгу Бузову госпитализировали после серьезной травмы (1)
09:16
На что сегодня нужно обратить внимание? Узнайте в гороскопе на 12 февраля!
00:24
Галерея: ведущая отборочного тура «Евровидения» от Эстонии Элина Нечаева восхитила образом голливудской модели
23:40
Эстонцы сделали первый выбор: на «Евровидении» хотят видеть 67-летнего Иво Линна или 22-летнюю Элину Борн (1)
18:48
Письмо читательницы: хочу выиграть квартиру в лотерею!
Все новости
KrasotkaЦеликом
Девять способов разоблачить измену партнера

Девять способов разоблачить измену партнера

Чем пахнет настоящий мужчина

Чем пахнет настоящий мужчина (2)

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть

14:32
Открытие: дневной сон способствует развитию речи
13:26
Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку
12:39
Cобраться – только подпоясаться!
11. фев
Замечательные цукаты из апельсинов своими руками
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Девять признаков того, что вы не доживете до старости(2)
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)
Эй, полегче! Смелый образ 47-летней Яаны Халлас сейчас не обсуждает только ленивый (фото)
Пять странностей, которые происходят с вашим телом, когда вы летите в самолете
Ученые вычислили дни, когда снятся вещие сны
Топ комментариев
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса(4)
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой(4)
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (4)
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии(3)
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину(3)
CмотриЦеликом
Видео: во время репортажа про метель за спиной телеведущей заметили йети

Видео: во время репортажа про метель за спиной телеведущей заметили йети

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

А вы уже видели? Розыгрыш с невидимым стулом стал хитом Сети

А вы уже видели? Розыгрыш с невидимым стулом стал хитом Сети (1)

10. фев
Чего хотят женщины: на премьере фильма «На пятьдесят оттенков темнее» творилось настоящее сумасшествие (фото)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартисткабузовавидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтимлюбовьмужчинаольгаольга бузовапевицасекссмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees