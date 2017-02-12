Пять странностей, которые происходят с вашим телом, когда вы летите в самолете

Конечно, если у вас есть проблемы со здоровьем, которые могут обостриться во время полета, вам следует заранее обсудить это с врачом. Вы не знаете, как на вас повлияет полет, поэтому должны сделать все, чтобы предотвратить хотя бы предсказуемые проблемы.

И все же, почти каждый человек может ощутить некоторые странности во время полета. Вот 5 из них:

1. Ваши вкусовые рецепторы притупляются

Конечно, еда в самолетах часто безвкусная и пресная, но некоторые исследования показывают, что порой виновата совсем не еда. В 2010 году Lufthansa провели исследование, которое доказало, что когда вы летите, сухой воздух в самолете может притупить ваши рецепторы. Также выяснилось, что когда вы находитесь в воздухе, восприятие сладкого и соленого падает на 30%!

2. Давление воздуха может повлиять на зубы

По словам Томаса Р. Коннелли, стоматолога, изменения в давлении воздуха могут привести к зубным болям, если газы попадают в пломбу или в уже уязвимый зуб. Этот факт действительно кажется пугающим!

3. Ваша кожа теряет влагу

Если вы замечали, что во время полета ваша кожа становится сухой, то все дело в рециркуляции воздуха и давления в салоне. Вы можете использовать лосьон, если хотите увлажнить кожу во время длительного перелета. Пейте побольше воды!

4. Полет может привести к вздутию

Поскольку самолет поднимается, а давление в кабине падает, то это может привести к колебаниям газов в организме, что и приводит порой к вздутию. Кстати, уши закладывает тоже по причине колебаний давления.

5. Полет может привести к воздействию ультрафиолетовых лучей на организм

Некоторые научные исследования фактически показали реальные риски в полете, когда речь идет о коже. Полеты могут привести к развитию меланомы. Все дело в том, что вы поддаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей, от который окна не могут защитить сполна. Не забудьте солнцезащитный крем!